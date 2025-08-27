«Ինչքան մենք հասկանում ենք, Հայաստանի սահմանադրությունը կփոխվի». Ալիև

Ադրբեջանի նախագահը կիսվել է իր տպավորությամբ՝ Հայաստանի սահմանադրությունը կփոխվի: Ու Իլհամ Ալիևը հենց այդ փոփոխություններով է պայմանավորել Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը:
Հայաստանցի պաշտոնյաները և՛ պնդում են, թե Սահմանադրություն փոխելու նախաձեռնությունը ներքին հարց է, ադրբեջանական օրակարգով չեն շարժվում, և՛ հենց վարչապետը մի քանի օր առաջ Սահմանադրության փոփոխությունը կապում էր խաղաղության հետ:
«Պաշտոնապես խաղաղության համաձայնագիր չստորագրվեց մեկ կոնկրետ պատճառով՝ Հայաստանի սահմանադրությունը դեռևս պարունակում է մի դրույթ, որը կասկածի տակ է դնում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ինչքան մենք հասկանում ենք, նրանք կկատարեն փոփոխություն։ Եվ հենց այս սահմանադրական փոփոխությունը կատարվի, հենց Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջները հանվեն, կստորագրվի պաշտոնական խաղաղության համաձայնագիր։ Բայց այն փաստը, որ այս փաստաթուղթը Ադրբեջանի և Հայաստանի կողմից նախաստորագրվել է Սպիտակ տանը՝ նախագահ Թրամփի ներկայությամբ, արդեն նշանակում է պատերազմի ավարտ», - նշել է Ադրբեջանի նախագահը:
Այնուհետև Ալիևը անցել է սպառնալիքների. «Ալ Արաբիա»-ին տված հարցազրույցում Ադրբեջանի նախագահն առավել քան վստահ էր՝ տարածքային նկրտումների դեպքում հաղթողն Ադրբեջանն է լինելու. - «Մենք գիտենք, որ հաջորդ ամռանը Հայաստանում խորհրդարանական ընտրություններ են լինելու։ Եվ մենք գիտենք, որ նրանք աշխատում են նոր Սահմանադրության նախագծի վրա։ Բայց եթե ուժեղ արտաքին միջամտություն լինի, ապա՝ այո, կարող ենք մտածել, որ սա կարող է խաթարել նախկինում համաձայնեցված հարցերը։ Եթե Հայաստանի ապագա որևէ կառավարություն, անկախ նրանից, թե երբ կգա իշխանության, կասկածի տակ դնի Վաշինգտոնում ստորագրվածը, Հայաստանը լուրջ հետևանքների կբախվի, քանի որ տարածաշրջանում ուժերի հավասարակշռությունը բոլոր առումներով մեր օգտին է։ Կարծում եմ՝ սա բոլորի համար ակնհայտ է, և եթե Հայաստանը կրկին կասկածի տակ դնի մեր տարածքային ամբողջականությունը, մենք համարժեք կարձագանքենք։ Սա երկու պետությունների միջև համաձայնագիր է։ Սա իմ և Փաշինյանի միջև համաձայնագիր չէ»։
Ընդդիմադիր «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը հարց է տալիս՝ եթե Սահմանադրություն փոխելու՝ Ալիևի պահանջը Հայաստանի ներքին գործերին միջամտել չէ, ի՞նչ է:
«Հայտարարություններից հետո, որ տարածաշրջան է եկել դարի խաղաղությունը, ավարտված է ամեն ինչ, ավարտված է կոնֆլիկտների շրջանը, էլի ստանում ենք նախապայմանի պնդման տեսքով երկրի մայր օրենքը փոխելու պահանջը: Երբ հարցնում ենք՝ չէ՞ որ սա էլ է նախապայման, ուղիղ ասում է, և սա երկրի ներքին գերծերին ուղղակի միջամտություն է, ասում են՝ չէ, մենք անկախ ենք որոշել մեր Սահմանադրությունը փոփոխել: Չնայած էլ ի՞նչ անկախ, եթե սպառնում են Սահմանադրությունը չփոփոխելու դեպքում պատերազմով: Իսկապես Ալիևին այլևս չեն հետաքրքրում Փաշինյանի հետ պայմանավորվածությունները: Ուզում է ժողովրդի հետ պայմանավորվածություն, հայ ժողորվրդի կամքի արտահայտում, մենք ամեն ինչ անելու ենք մեզնից կախված, որ այդ կետին չհասնենք: Եվ մեր գործն Ալիևի սրտի ուզածը ստանալը կանխելն է», - նշեց Վարդանյանը:
«Ալ Արաբիա»-ին տված հարցազրույցում Ալիևը հիմնականում ծանրացել է վաշինգտոնյան պայմանավորվածությունների վրա, խոսել Սյունիքով Ադրբեջանն ու Նախիջևանն իրար կապող «Թրամփի ուղուց», որը նա դարձյալ «Զանգեզուրի միջանցք» է անվանել, վստահություն հայտնել՝ եթե ԱՄՆ նախագահն իր անունն է տվել «Զանգեզուրի միջանցքին», ապա այն մոտ ժամանակներս իրականություն կդառնա: Ետ նայելով՝ պնդել՝ Ադրբեջանը 44-օրյայից հետո հեշտությամբ կարող էր ուժով վերցնել այդ հատվածը, բայց չեն արել ու Հայաստանին ասել են, որ չեն կարող խոչընդոտել Նախիջևանի հետ կապը: