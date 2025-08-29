«Զանգեզուրի միջանցքը ուղիղ սպառնալիք է հավաքական անվտանգությանը». Իրանի խորհրդարանի հայտարարությունը

Իրանի խորհրդարանը հատուկ հայտարարություն է ընդունել, դրանում պնդելով, որ «Զանգեզուրի միջանցքի իրականացման ցանկացած գործողություն կլինի տարածաշրջանի ազգերի շահերի հետ անհամատեղելի գործողություն և ուղիղ սպառնալիք հավաքական անվտանգությանը»։ Այս մասին հաղորդում է Tasnim լրատվական գործակալությունը։
Հայտարարությունն ընդունվել է ՀՀ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի Թեհրան այցի ֆոնին։
Նշվում է, որ հայտարարությանը միացել են խորհրդարանի պատգամավորների մեծամասնությունը։
«Այս տարածաշրջանը ոչ միայն աշխարհագրական սահման է, այլև Իրանի անվտանգության շրջագծի, ռազմավարական խորության և քաղաքակրթական ոլորտի մի մասն է, տարածք, որը դարեր շարունակ ամուր պատմական, մշակութային և անվտանգության կապեր է ունեցել Իրանի հետ և այսօր էլ շարունակում է կենսական դեր խաղալ տարածքային ամբողջականության և ազգային անվտանգության պահպանման գործում», - ասված է հայտարարությունում»։
Իրանցի օրենսդիրները դրանում նաև ընդգծում են․ «Ճանաչված սահմանները փոխելու, պարտադրված միջանցքներ ստեղծելու կամ Զանգեզուրի միջանցքի նման նախագծեր իրականացնելու ցանկացած գործողություն անհամատեղելի կլինի տարածաշրջանի ազգերի շահերի հետ և կներկայացնի ուղիղ սպառնալիք հավաքական անվտանգությանը»։
Իրանի խորհրդարանի գնահատմամբ՝ միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների ցանկացած փոփոխություն՝ առանց համապատասխան կառավարությունների համաձայնության, ՄԱԿ-ի կանոնադրության և երկրների տարածքային ամբողջականության սկզբունքի ակնհայտ խախտում է։
«Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը իրավունք է վերապահում օգտագործել բոլոր քաղաքական, իրավական և օրինական հնարավորությունները վճռական պաշտպանության համար՝ իր անվտանգության և ազգային շահերի վրա հարձակման դեպքում», - հայտարարում է Իրանի խորհրդարանը՝ շեշտելով, որ Հարավային Կովկասը կենսական նշանակություն ունի ոչ միայն անվտանգության նկատառումներից ելնելով, այլև որպես Իրանի և տարածաշրջանի համար կարևոր էներգետիկ, տարանցիկ և տնտեսական կապի միջանցք: