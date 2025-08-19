Մեր համատեղ սահմանին երրորդ ուժերի ներկայության մասին մեր մտահոգությունը պետք է փարատվի. Իրանի նախագահ

Իրանի դիրքորոշումն անփոփոխ է. Թեհրանը դեմ է տարածաշրջանում սահմանների փոփոխությանը: Վարչապետ Փաշինյանի հետ նեղ ու ընդլայնված կազմով բանակցություններից հետո Երևանում հայտարարեց Իրանի նախագահը. «Իրանի դիրքորոշումը սահմանների անփոփոխության մասին է ու գտնում ենք, որ այդ փոփոխությունն աշխարահաքաղական մրցակցության պատճառ կարող է դառնալ»:
Կովկասում կառավարումը պետք է կովկասյան լինի. Փեզեշքիան
Իրանի ղեկավարը նորից ընդգծեց՝ դեմ են, որ տարաշաշրջանի հարցերը արտապատվիրակեն տարածաշրջանից դուրս գտնվող երկրներին. «Գտնում ենք, որ տարածաշրջանում ղեկավարումը պետք է լինի կովկասյան և խնդիրների արտահանձնումը տարածաշրջանից դուրս գտնվող տերություններին կբարդացնի իրավիճակը տարածաշրջանում», - հայտարարել է Իրանի նախագահը:
Կովկասում խաղաղությունը ռազմավարական նշանակություն ունի Իրանի համար: Հայաստանի տարածքային ամբողջականության պաշտպանությունն Իրանի քաղաքականությունն է ու տարածաշրջանում ցանկացած ուժի կիրառմանը դեմ են, հայտարարեց Մասուդ Փեզեշքիանը, ողջունեց խաղաղության շուրջ Հայաստանի և Ադրբեջանի բանակցությունները:
«Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար Կովկասում խաղաղությունը ռազմավարական առաջնահերթություն է: Մենք աջակցում ենք Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության շուրջ բանակցությունները», - հայտարարեց Փեզեշքիանը:
Իրանի ղեկավարի հետ քննարկվել են տարածաշրջանային խաղաղության ու ճանապարհների ապաշրջափակման հարցերը: Հայաստանի վարչապետը հավաստիացրեց՝ Հայաստանի ու Իրանի համար միջազգային սահմանների անխախտ լինելը կեսնական նշանակություն ունի: Նիկոլ փաշինյանն ասաց՝ օգոստոսի 8-ի Վաշինգտոնյան համաձայնագրի մանրամասները քննարկել է Մասուդ Փեզեշքիանի հետ, որը տարածաշրջանի զարգացման համար, ըստ Փաշինյանի, հեռանկարներ կբացի. «Ես ուրախ եմ և շնորհակալ նախագահ Փեզեշքիանին՝ այս համաձայնությունների մասին իր օբյեկտիվ գնահատականների համար: Ադրբեջանի հետ մեր առանցքային համաձայնագրերից մեկը տարածաշրջանում հաղորդակցության ուղիների վերաբացման մասին է՝ երկրների ինքնիշխանության, իրավազորության և տարածքային ամբողջականության նկատմամբ լիակատար, փոխադարձ հարգանքով: Գործնականում, սա նոր դռներ կբացի Հայաստանի և Իրանի միջև երկաթուղային համագործակցության համար, այդ թվում՝ Նախիջևան-Ջուլֆա երկաթուղային գծի միջոցով, ինչը կնշանակի Իրանի երկաթուղային հասանելիություն դեպի Հայաստան և ի վերջո, դեպի Սև ծով: Սա ամբողջությամբ համապատասխանում է Խաղաղության խաչմերուկ նախագծին», - հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանը:
Հայ- իրանական սահմանին երրորդ երկրի ներակայության վերաբերյալ Իրանի մտահոգությունները, կարծես թե, Փեզեշքիանի ու Փաշինյանի բանակցությունների արդյուքնում չեն փարատվել: Հանդիպումից ու հայտարարությունից հետո Իրանի ղեկավարը X-ում գրել է. «Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպմանը ես ընդգծեցի՝ Իրանի Իսլամական Հանրապետության տեսակետը Հայաստանի ինինքշխանության և տարածքային ամբողջականության պահպանման մասին, շեշտեցի նաև, որ մեր համատեղ սահմանին երրորդ ուժերի ներկայության մասին մեր մտահոգությունը պետք է փարատվի»:
Փաշինյանը նրա գրառմանը դեռ չի արձագանքել: Ավելի ուշ արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին է իրանական լրատվամիջոցի հետ զրույցում ասել՝ Երևանից հավաստիացրել են, թե Հայաստանի տարածքից Իրանի նկատմամաբ երբեք սպառնալիք թույլ չեն տա: «Հայկական կողմը մանրամասն բացատրություններ է տվել Վաշինգտոնում վերջերս տեղի ունեցած քննարկումների վերաբերյալ և վստահեցրել, որ տեղյակ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության կողմից գծված կարմիր գծերին և միշտ ուշադրություն է դարձնելու դրանց։ Այս հավաստիացման հիման վրա Հայաստանը երբեք թույլ չի տա Իրանին իր տարածքից որևէ սպառնալիք»։
Մոտ ապագայում Իրանի ու Հայաստանի միջև ռազմավարական համագործակցության վերաբերյալ համապարփակ փաստաթուղթ կստորագրվի, ասել է Իրանի արտգործնախարարը: Հարևան երկրների հարաբերությունները ռազմավարական մակարդակի հասցնելու որոշման վերաբերյալ այսօր նշեց նաև Նիկոլ Փաշինյանը. «Մենք երկուստեք համաձայնեցինք, որ հասունացել է ժամանակը աշխատանքներ իրականացնել մեր երկրների հարաբերությունները բարձրացնելու ռազմավարական գործընկերության մակարդակի»:
Հայաստանի ու Իրանի կառավարությունները մինչև նախագահների հայտարարությունը՝ փաստաթղթեր ստորագրեցին տարբեր ոլորտներում համագործակցությունը զարգացնելու վերաբերյալ:
Փոխադրումների աճող ծավալը հաշվի առնելով՝ կողմերը պայմանավորվել են՝ հայ-իրանական սահմանին երկրորդ կամուրջ կառուցել: Իրանի ու Հայաստանի ղեկավարները նաև համատեղ հայտարարություն ստորագրեցին, որում Երևանի ու Թեհրանի գործընկերությունը ռազմավարական դարձնելու մտադրությունից բացի անդրադարձել են տնտեսական ու առևտրային կապերի զարգացմանը: