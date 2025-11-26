Արդյոք TRIPP նախագծում կարող է ներգրավել թուրքական ընկերություն

Արդյոք հայկական կողմը բացառո՞ւմ է, որ TRIPP նախագծում կներգրավվի նաև թուրքական ընկերություն: Մնացական Սաֆարյանն ասաց, թե այդ հարցը 2 կողմերն են որոշելու:
«Բնականաբար ամեն կողմ ունի իր մոտեցումները, երկու կողմի խորհրդակցությամբ է դա որոշվելու», - Նշեց Սաֆարյանը:
Հարցին, թե ո՞րն է Հայաստանի դիրքորոշումն այս հարցում, փոխարտգործնախարարը կոնկրետ պատասխան չտվեց, ասելով՝ «այն, ինչ որ կարտահայտվի այդ որոշումների մեջ:
«Էս փուլում պետք չէ ավելի մանրամասն խոսել դրա մասին, բայց բնականաբար 2 կողմերի շահերին պետք է համապատասխանի այդ ընկերությունների ընտրությունը, առաջին հերթին պետք է ստեղծվի հայ-ամերիկյան համատեղ ընկերություն», - ասաց ԱԳ փոխնախարարը: