Ռուսական ավիահարված Ուկրաինայի Սումի քաղաքի վրա. առնվազն 5 զոհ կա

Այսօր ռուս զինվորականները ավիառումբեր են նետել Ուկրաինայի Սումի քաղաքի Զարեչնի շրջանի վրա։ Պաշտոնական վերջին տվյալներով՝ զոհվել է առնվազն 5 մարդ, վիրավորվել՝ 17-ը։
Զոհվածների թվում է նաև երեխա։ Ոստիկանության տվյալներով՝ 13-ամյա աղջիկ է, որը հարվածի պահին գտնվել է հասարակական տրանսպորտի կանգառում։
Սումիի մարզային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Օլեհ Գրիգորովը հայտնել է.
«Երկու կառավարվող ավիառումբ հարվածել են մարդաշատ վայրի, որտեղ գտնվել են խաղաղ բնակիչներ, երթևեկել են ավտոմեքենաներ և հասարակական տրանսպորտ։ Հարվածներից մեկի էպիկենտրոնում հայտնվել են ճանապարհն ու հասարակական տրանսպորտի կանգառը»։
Գրիգորովի խոսքով՝ ևս մեկ հարված հասցվել է ենթակառուցվածքային օբյեկտի։
«Ռուսները չեն դադարում փորձել ոչնչացնել քաղաքի կենսապահովման համակարգը», գրել է նա տելեգրամի իր ալիքում։
Նրա խոսքով՝ զգալի վնասներ են հասցվել նաև ավիառումբերի ընկնելու վայրերի հարևանությամբ գտնվող բազմաբնակարան շենքերին։