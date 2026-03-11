Խարկովում ռուսական անօդաչուի հարվածից զոհեր ու վիրավորներ կան

Ուկրաինայի երկրորդ խոշորագույն քաղաք Խարկովում երկու մարդ է սպանվել, 7-ը վիրավորվել ռուսական անօդաչուի հարվածից։ Ըստ քաղաքապետի՝ ռուսական զինուժի թիրախում է եղել տեղի գործարաններից մեկը։ Վիրավորների թվում երկու կին կա, նրանց առողջական վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր։
Ռուսաստանի կողմից օկուպացված Զապորոժիեում էլ, ըստ Մոսկվայից նշանակված իշխանությունների, երկու մարդ է զոհվել ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքի հարվածից։
Ամիսներ շարունակ Վաշինգտոնը ճնշում էր գործադրում կողմերի վրա՝ արդեն ավելի քան 4 տարի շարունակվող պատերազմը կանգնեցնելու համար, բանակցությունների երրորդ փուլը, սակայն, խափանվեց՝ Մերձավոր Արևելքում սկսված պատերազմի պատճառով։
