Ժնևի բանակցությունները Մոսկվան ու Կիևը «դժվար» են որակել

Բանակցությունները դժվար էին, բայց գործնական, Ժնևում անցկացված եռակողմ հանդիպումից հետո այսօր հայտարարել է ռուսական պատվիրակության ղեկավար Վլադիմիր Մեդինսկին: Ռուսաստանը, Ուկրաինան և ԱՄՆ-ն երեկ էին սկսել եռակողմ բանակցությունների երրորդ փուլը՝ դադարեցնելու Ուկրաինայում արդեն չորրորդ տարին ընթացող արյունալի պատերազմը:
«Բանակցությունները տևեցին երկու օր. երեկ՝ շատ երկար՝ տարբեր ձևաչափերով, իսկ այսօր՝ մոտ երկու ժամ։ Դրանք դժվար էին, բայց գործնական: Հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա շուտով»,- հայտարարել է Ռուսական պատվիրակության ղեկավար Վլադիմիր Մեդինսկին՝ հրաժարվելով պատասխանել լրագրողների հարցերին:
Երեկվա հանդիպումից հետո ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնացը հայտարարել էր, թե կողմերի միջև երկխոսություն հաստատելու՝ նախագահ Թրամփի ջանքերն արդյունք են տալիս և «նշանակալի առաջընթաց» կա բանակցություններում: Սթիվ Ուիթքոֆը սոցցանցում գրել էր, որ երկու կողմերն էլ համաձայնել են նոր տեղեկություններ փոխանցել իրենց ղեկավարներին և շարունակել աշխատանքը համաձայնության հասնելու ուղղությամբ
Սակայն, ռուսական պատվիրակությունում France Press-ի աղբյուրները հայտնել են, որ երեկվա հանդիպումը «շատ լարված» է անցել։ Ամերիկյան Axios-ի լրագրող Բարաք Ռավիդն իր հերթին սոցցանցում գրել է, որ բանակցությունները «դոփում են տեղում» ռուսական կողմի դիրքորոշման պատճառով, որը ներկայացրել է պատվիրակության նոր ղեկավար Վլադիմիր Մեդինսկին: Թե կոնկրետ ինչ է պահանջել Մեդինսկին, լրագրողը չի մանրամասնել, սակայն մինչ այդ հայտնի էր, որ քննարկվելու է նաև տարածքների հարցը:
Ուկրաինայի նախագահը Axios-ի նույն լրագրողին տված հարցազրույցում ասել է, որ ուկրաինացիները չեն ընդունի որևէ համաձայնագիր, որը կներառի ուկրաինական զորքերի միակողմանի դուրսբերում Դոնբասից և տարածաշրջանի հանձնումը Ռուսաստանին։
«Մարդիկ դա երբեք չեն ների։ Երբեք։ Նրանք չեն ների ո՛չ ինձ, ո՛չ էլ ԱՄՆ-ին»,- ասել է Վլադիմիր Զելենսկին և դժգոհել, որ Դոնալդ Թրամփը միայն Ուկրաինային է կոչ անում զիջումների գնալ՝ խաղաղության հասնելու համար՝ հավելելով, որ դա արդար չէ:
Զելենսկին նաև հայտնել է, որ ուկրաինական բանակցային թիմին հանձնարարել է Ժնևում բարձրացնել Ռուսաստանի նախագահի հետ իր հանդիպումը կազմակերպելու հարցը, քանզի տարածքային հարցերի շուրջ տարաձայնությունները կարող են լուծվել միայն Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման միջոցով։
Երեկոյան ուղերձում էլ Ուկրաինայի առաջնորդը դժգոհել է, որ ռուսական զինուժը շարունակել է հարվածները նույնիսկ այն ժամանակ, երբ եռակողմ բանակցություններ էին ընթանում Շվեյցարիայում:
«Սա շատ հստակ ցույց է տալիս, թե ինչ է ուզում Ռուսաստանը և ինչի վրա է կենտրոնացած։ Երեկ մոտ 400 անօդաչու են կիրառել։ Հարվածների սպառնալիքը չի վերանում։ Ցուրտ եղանակն ինքնին գրավիչ գործոն է Ռուսաստանի համար, և նրանք կշարունակեն ձմեռը զենքի վերածելու փորձերը»,- ասել է Ուկրաինայի նախագահը:
Այսօր էլ Զելենսկին սոցցանցում գրել է, որ երեկվա քննարկումները դժվար են եղել, ապա նշել է, որ Ռուսաստանը փորձում է ձգձգել բանակցությունները, որոնք «արդեն կարող էին հասնել եզրափակիչ փուլ»։
Այս ընթացքում կողմերը շարունակել են փոխադարձ հարվածները: Ռուսական կողմը հայտնել է, որ երկու բնակավայր է վերցրել Ուկրաինայի արևելքում:
Ուկրաինական բանակն իր հերթին հրթիռներով հարվածել է Բելգորոդի էլեկտրամատակարարման օբյեկտներին։ Անօդաչուներով էլ հարվածել է ռուսական Չեբոքսարի քաղաքը: Բրյանսկում ուկրաինական անօդաչուի հարվածից մեկ մարդ է սպանվել: