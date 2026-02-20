Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Տարածքների լուծումը «զորքերը մնում են զբաղեցրած դիրքերում» սկզբունքով, արդեն մեծ փոխզիջում է. Զելենսկի

Ուկրաինան Ռուսաստանին արդեն մեծ փոխզիջում է անում՝ պատրաստակամություն հայտնելով տարածքների հարցը լուծելու նպատակով համաձայնել սկզբունքի կիրառմանը, ըստ որի՝ խաղաղության հասնելու համար երկու կողմերի զորքերը մնում են այնտեղ, որտեղ հիմա են, ճապոնական Kyodo լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին:

«Մենք պատրաստ ենք իրական փոխզիջումների։ Բայց ոչ թե փոխզիջումների մեր անկախության և ինքնիշխանության հաշվին։ Մենք պատրաստ ենք քննարկել փոխզիջումները Միացյալ Նահանգների հետ, բայց ոչ թե ռուսներից անընդհատ վերջնագրեր ստանալ։ Նրանք են ագրեսորը»,- ասել է Զելենսկին։

«Ահա թե ինչու մեր կողմից փոխզիջում է արդեն այն, որ մենք ագրեսորի հետ խոսում ենք փոխզիջումների մասին: Նրանք գրավել են մեր տարածքի գրեթե 20 տոկոսը։ Եվ մենք պատրաստ ենք հիմա խոսել խաղաղության մասին՝ հիմնվելով «մնում ենք այնտեղ, որտեղ կանգնած ենք» սկզբունքի վրա։ Դա մեծ փոխզիջում է»,- շեշտել է նա։

Ավելի վաղ՝ ԱՄՆ-Ռուսաստան-Ուկրաինա ուղղակի բանակցությունների երրորդ փուլի նախօրեին, ամերիկյան Axios-ին տված հարցազրույցում Զելենսկին ասել էր, որ տարածքների հարցի կարգավորման այս տարբերակին կարող է աջակցել ուկրաինացիների մեծ մասը, եթե այն դրվի հանրաքվեի:

Kyodo-ի հետ զրույցում Զելենսկին նաև վերջնագիր է որակել Ռուսաստանի պահանջը՝ զիջել ամբողջ Դոնբասը, այդ թվում՝ ռուսական զորքերի կողմից չգրավված տարածքները։

«Ի՞նչ է մեզ առաջարկում Ռուսաստանը որպես փոխզիջում։ Ի՞նչ են նրանք պատրաստ անել։ Նրանք ասացին. «Մենք պատրաստ ենք չգրավել ձեր մյուս շրջանները»։ Դա փոխզիջում չէ։ Դա վերջնագիր է»,- ասել է Ռուսաստանի սանձազերծած ագրեսիային արդեն չորրորդ տարին դիմակայող երկրի առաջնորդը:

Տարածքային հարցը մնում է Մոսկվայի և Կիևի միջև հիմնական տարաձայնություններից մեկը, որի շուրջ բանակցություններում առաջընթաց չի գրանցվել։


XS
SM
MD
LG