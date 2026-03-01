Խամենեիի մահը «քայլ է առաջ» և «հույս» Իրանի համար, ասում է նրա զարմիկը

Իրանի գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեիի մահը հույս է ներշնչում երկրին, հայտարարել է նրա զարմիկ Մահմուդ Մորադխանին, որը բնակվում է Ֆրանսիայում և դեմ է Իսլամական Հանրապետությանը։
«Ինչպես իրանցիների մեծ մասը, ես երջանիկ եմ», - France Presse-ին ասել է Խամենեիի քույրերից մեկի որդին, որը բժիշկ է, - «Ես շատ ուրախ եմ Ալի Խամենեիի մահվան համար։ Կարծում եմ՝ սա քայլ է առաջ, հույս է»։
«Պատերազմը և ռազմական միջամտությունները փոքր-ինչ դանդաղեցնում են քաղաքական գործընթացը, ինչը մի փոքր ցավալի է, բայց գուցե մենք ստիպված էինք անցնել դրա միջով», - ասել է Մորադխանին։
Նա կանխատեսել է, որ իսլամական ռեժիմը հավանաբար չի կարողանա գոյատևել Խամենեիի սպանությունից հետո։ «Ռեժիմի ներքին մրցակցությունն այնքան մեծ է, որ այն չի կարողանա դիմադրել դրանց, այն պետք է անհետանա և իշխանությունը տա ժողովրդին», - հայտարարել է Մահմուդ Մորադխանին։