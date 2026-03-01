Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Թրամփն ասել է, որ Իրանի նոր ղեկավարներն ուզում են բանակցել, և ինքը համաձայնել է

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփ, արխիվ
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփ, արխիվ

ԱՄՆ նախագահը հայտարարել է, որ Իրանի նոր ղեկավարությունը ցանկանում է բանակցել իր վարչակազմի հետ, և ինքը պլանավորում է անել դա։

«Նրանք ուզում են բանակցել, և ես համաձայնել եմ բանակցել, այնպես որ ես կբանակցեմ նրանց հետ», - Դոնալդ Թրամփի խոսքերն է մեջբերել The Atlantic ամսագիրը։

«Նրանք դա պետք է ավելի շուտ անեին։ Նրանք պետք է ավելի շուտ անեին այն, ինչը շատ գործնական էր և հեշտ էր անել։ Նրանք չափազանց երկար սպասեցին», - հավելել է Թրամփը՝ առանց մանրամասնելու, թե երբ կկայանան բանակցությունները։


XS
SM
MD
LG