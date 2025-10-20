Մատչելիության հղումներ

Իսրայելը ռմբահարել է թիրախները Գազայում

Գազայի հատված - Իսրայելը ռումբ է գցել Խան Յունիսի վրա, 20-ը հոկտեմբերի, 2025թ.
Գազայի հատված - Իսրայելը ռումբ է գցել Խան Յունիսի վրա, 20-ը հոկտեմբերի, 2025թ.

Իսրայելական ուժերը 153 տոննա ծանրությամբ ռումբ են նետել Գազայի թիրախների վրա՝ ի պատասխան պաղեստինյան «Համաս» խմբավորման կողմից հրադադարի խախտման, հայտարարել է վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։

«Մեր մեկ ձեռքում զենք է, մյուս ձեռքը մեկնված է խաղաղության համար», - Քնեսեթի անդամներին ասել է Նեթանյահուն։

Իսրայելը կիրակի օրը հայտարարել է, որ օդային հարվածների ալիք է նախաձեռնել Գազայում՝ պնդելով, որ պաղեստինյան խմբավորումը հարձակում է իրականացրել՝ սպանելով երկու իսրայելցի զինվորի։ «Համաս»-ը հերքել է մեղադրանքները:


