Իսրայելը ռմբահարել է թիրախները Գազայում

Իսրայելական ուժերը 153 տոննա ծանրությամբ ռումբ են նետել Գազայի թիրախների վրա՝ ի պատասխան պաղեստինյան «Համաս» խմբավորման կողմից հրադադարի խախտման, հայտարարել է վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։
«Մեր մեկ ձեռքում զենք է, մյուս ձեռքը մեկնված է խաղաղության համար», - Քնեսեթի անդամներին ասել է Նեթանյահուն։
Իսրայելը կիրակի օրը հայտարարել է, որ օդային հարվածների ալիք է նախաձեռնել Գազայում՝ պնդելով, որ պաղեստինյան խմբավորումը հարձակում է իրականացրել՝ սպանելով երկու իսրայելցի զինվորի։ «Համաս»-ը հերքել է մեղադրանքները:
ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ