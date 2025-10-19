Իսրայելի բանակը հաստատել է, որ ավիահարվածներ է հասցրել Գազայի Ռաֆահ շրջանում

Իսրայելական լրատվամիջոցներն ու ականատեսները հայտնում են, որ իսրայելական բանակը հարվածներ է հասցրել Գազայի հարավային հատվածին, մինչդեռ Իսրայելի ռազմական պաշտոնյան մեղադրել է «Համաս»-ին հրադադարի խախտման և զորքերի վրա հարձակման համար։
Պաղեստինցի ականատեսները AFP-ին հայտնել են, որ մարտեր են սկսվել Ռաֆահ քաղաքի հարավային հատվածում, որը դեռևս Իսրայելի վերահսկողության տակ է: Այնուհետև հաջորդել են օդային հարվածները։
Ավելի ուշ Իսրայելի բանակը հաստատեց, որ որ ավիահարվածներ է հասցրել Գազայի Ռաֆահ շրջանում:
Իսրայելի ռազմական պաշտոնյան այսօր հայտարարել է, որ «Համասը» մի քանի հարձակումներ է իրականացրել Գազայի տարածքում գտնվող իսրայելական ուժերի դեմ։ «Միջադեպերը տեղի են ունեցել Իսրայելի կողմից վերահսկվող տարածքում... Սա հրադադարի կոպիտ խախտում է», - ասել է պաշտոնյան։
«Համաս»-ից հայտարարեցին, որ պաղեստինյան զինյալ խմբավորումը շարունակում է հավատարիմ մնալ հրադադարին, իսկ Իսրայելին մեղադրեցին հրադադարը «բազմիցս խախտելու մեջ»: