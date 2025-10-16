Սկսվել է Գազա միջազգային ուժեր ուղարկելու պլանավորումը. Reuters

Սկսվել է պաղեստինյան անկլավում անվտանգության կայունացման համար Գազա միջազգային ուժեր ուղարկելու պլանավորումը, հայտնել են ԱՄՆ երկու բարձրաստիճան խորհրդականներ: Այս մասին փոխանցում է Reuters-ը:
Գազայի հատվածում նախագահ Դոնալդ Թրամփի 20 կետից բաղկացած ծրագրի գլխավոր պահանջներից մեկը ԱՄՆ-ի աջակցությամբ կայունացնող ուժերի ձևավորումն էր: Միացյալ Նահանգները համաձայնել է մինչև 200 զինծառայող տրամադրել ուժերին աջակցելու համար՝ առանց նրանց Գազայում տեղակայելու:
ԱՄՆ պաշտոնյաներն ասել են, որ իսրայելական ուժերի և ԱՄՆ-ի ու ԵՄ-ի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Համաս»-ի զինյալների միջև լարվածությունը շարունակում է բարձր մնալ: Երկրների թվում, որոնց հետ ԱՄՆ-ն բանակցում է կարգավորման միջազգային ուժերին օգնություն տրամադրելու շուրջ, Ինդոնեզիան, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Եգիպտոսը, Կատարը և Ադրբեջանն են:
Խորհրդականները հայտնել են, որ այն բանից հետո, երբ «Համաս»-ը Գազա քաղաքում սպանել է յոթ մարդու, որոնց մեղադրել Է Իսրայելի հետ համագործակցելու մեջ, քննարկվում է քաղաքացիական բնակչության համար անվտանգության գոտիներ ստեղծելու հարցը՝ նման միջադեպերը կանխելու համար: