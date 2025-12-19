Թրամփը կասեցրել է «Գրին քարտի» ծրագիրը

Դոնալդ Թրամփի հանձնարարությամբ ԱՄՆ-ի ներքին անվտանգության նախարար Քրիստի Նոեմը կարգադրել է կասեցնել «գրին քարտի» խաղարկության ծրագիրը՝ հայտարարելով, որ այն թույլ է տվել Բրաունի համալսարանում հրաձգության մեջ կասկածվողին մուտք գործել ԱՄՆ։
«Այս սարսափելի անձին երբեք չպետք է թույլատրվեր մուտք գործել մեր երկիր», - X-ում գրել է Նոեմը։
«Գրին քարտի» խաղարկության միջոցով մինչև 50 հազար մարդու հնարավորություն է տրվում ստանալ ԱՄՆ-ի մշտական բնակության իրավունք՝ հիմնականում այն երկրներից, որոնք քիչ են ներկայացված ԱՄՆ-ում։
2025 թվականի լոտոյին դիմել է մոտ 20 միլիոն մարդ, որից ընտրվել է 130 հազարը։ Սակայն հաղթելուց հետո նրանք դեռ պետք է անցնեն մանրակրկիտ ստուգում՝ ԱՄՆ մուտք գործելու թույլտվություն ստանալու համար։