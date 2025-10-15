«Համաս»-ը ևս 4 պատանդի մարմին է հանձնել Իսրայելին, Թրամփը սպառնում է ուժով զինաթափել «Համաս»-ին

Պաղեստինյան «Համաս» շարժումն Իսրայելին է փոխանցել ևս չորս պատանդի մարմին: Մինչ այդ Իսրայելը երեկ դժգոհել էր, որ մարմինների փոխանցումը դանդաղ է ընթանում և սպառնացել էր կրճատել Գազա մտնող մարդասիրական օգնությունը մինչև բոլոր 28 պատանդների մարմինները չվերադարձվեն:
ԱՄՆ նախագահի խաղաղության ծրագրի առաջին փուլի համաձայն «Համաս»-ն իսրայելական կողմին է փոխանցել արդեն ութ պատանդի մարմին: Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված շարժումը, սակայն, պետք է վերադարձնի ևս 20-ը: «Համաս»-ը պնդում է, որ դժվարություններ ունի մարմինները գտնելու հարցում: Գազայում Համասի խոսնակ Հազեմ Քասեմը սոցցանցում տեղեկացրել է, որ քայլեր են ձեռնարկում դիերը վերադարձնելու համար:
«Այս պահին մեր մարդիկ շարունակում են հետևել դիերի փոխանցման վերաբերյալ համաձայնագրի իրականացմանը՝ որպես Գազայում պատերազմը դադարեցնելու համաձայնագրի մաս», - ասել է Գազայում Համասի խոսնակը:
Գազայում ՄԱԿ-ի մարդասիրական գործերի համակարգման գրասենյակի խոսնակի փոխանցմամբ՝ Իսրայելի կառավարությունը իրենց տեղեկացրել է, որ կթույլատրի նախապես համաձայնեցված օգնության միայն կեսի մուտքը Գազա, նրա խոսքով. «Մենք Իսրայելի իշխանություններից ստացել ենք նման հաղորդագրություն: Իհարկե, շարունակում ենք կողմերին խրախուսել, որ պահպանեն հրադադարի շրջանակում ամրագրված պայմանավորվածությունները։ Անշուշտ, մեծ հույս ունենք, որ պատանդների մարմինները կհանձնվեն, և հրադադարը կշարունակի պահպանվել»:
Պատանդների նոր մարմինների փոխանցումից հետո, սակայն, Իսրայելի հանրային հեռարձակողն այսօր հայտնել է, որ Թել Ավիվը, կթույլատրի բացել Եգիպտոսի հետ սահմանի անցակետը և կավելացնի Գազա մտնող մարդասիրական օգնության ծավալը։ Նաև հնարավոր է, որ Իսրայելը պատերազմի ժամանակ Գազան լքած բնակիչներին առաջին անգամ թույլ տա Ռաֆահի անցակետով վերադառնալ անկլավ, իսկ այնտեղ գտնվողներին՝ հատել անցակետը։ Պաղեստինի ինքնավարությունը հայտարարել է, որ պատրաստ է բացել Ռաֆահի անցակետը։
«Մեր վիճակը ողբերգական է». Գազայի բնակիչ
Ըստ «Ինտերֆաքս»-ի՝ մոտ 600 բեռնատարի թույլ կտրվի հիմնականում սնունդ և բժշկական պարագաներ տեղափոխել Գազա, որի մոտ 80 տոկոսն ավերվել է պատերազմի հետևանքով:
Գազայի բնակիչներն ասում են. «Այստեղ ոչինչ չկա՝ ոչ սնունդ, ոչ ջուր, ոչ կացարան, ոչ մի բան, իսկ առջևում ձմեռ է ... Տունս ավերվել է, երդվում եմ՝ ոչինչ չունեմ ... Որտե՞ղ ենք ապրելու, ո՞ւր ենք գնալու, ի՞նչ ենք անելու։ Մեր ընտանիքը 36 անդամից է բաղկացած՝ ես, թոռներս, երեխաներս։ Չգիտենք, թե ուր ենք գնալու», «Մեր վիճակը ողբերգական է։ Մենք վերադարձանք մեր թաղամաս և տեսանք, որ այնտեղ ընդհանրապես տներ չկան, ապաստան չկա, ոչինչ չկա ... Պարզապես ուզում ենք ձմռան համար մի քիչ պաշար ձեռք բերել։ Մեր հույսը միայն Աստված է»:
Չնայած Դոնալդ Թրամփի խաղաղության ծրագրի հաջորդ փուլով նախատեսվում է «Համաս»-ի զինաթափում, շարժումն այս ընթացքում փորձում է վերականգնել վերահսկողությունը Գազայում՝ անվտանգության հարյուրավոր ուժեր տեղակայելով փողոցներում:
«Համասը»-ը դեռ 2007 թվականի քաղաքացիական կարճատև պատերազմի ժամանակ է իր վերահսկողության տակ առել Գազան, Արևմտյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ՝ երեկ մի քանի մարդու է հրապարակավ մահապատժի ենթարկել՝ նրանց մեղադրելով Իսրայելի հետ համագործակցության մեջ։
ԱՄՆ նախագահը երեկ հայտարարել է՝ կա՛մ «Համաս»-ն ինքնուրույն կզինաթափվի, կա՛մ կստիպեն, այդ թվում՝ ուժով:
«Մենք նրանց ասել ենք՝ ուզում ենք, որ զինաթափվեն, և նրանք կզինաթափվեն։ Եվ եթե նրանք չանեն դա, մենք կզինաթափենք նրանց: Եվ դա տեղի կունենա արագ և, գուցե, բռնի եղանակով», - հայտարարել է նախագահ Թրամփը:
2023-ին բռնկված պատերազմի հետևանքով Գազայում սպանվել է 67,900-ից ավելի պաղեստինցի, որոնցից մոտ 20,000-ը՝ երեխաներ, վիրավորվել է մոտ 170,000-ը: Իսրայելն ունեցել է 1200 զոհ: