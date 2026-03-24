Իսրայելը պատրաստվում է վերահսկողության տակ առնել հարավային Լիբանանը

Իսրայելը հայտարարել է, որ իր տիրապետության տակ է առնելու հարավային Լիբանանը՝ մինչև Լիտանի գետը․ դա կլինի բուֆերային գոտի, քանի դեռ շարունակվում է պայքարը Իրանի աջակից «Հեզբոլա»-ի դեմ, ասել է երկրի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը։
«Լիտանի գետը պետք է լինի մեր նոր սահմանը Լիբանանի հետ», - իր հերթին, պնդել է ծայրահեղական հայացքներով հայտնի ֆինանսների նախարար Բեզալել Սմոտրիչը։
Երեկ իսրայելական կողմի հարվածից փլուզվել էր գետի վրայով անցնող առանցքային կամուրջը, որը կապում էր հարավային Լիբանանը երկրի մյուս հատվածների հետ։ Իսրայելը հայտարարել էր, թե «Հեզբոլա»-ն կամուրջներն օգտագործել է զենքի տեղափոխման համար:
Շաբաթներ շարունակվող մարտական գործողությունների պատճառով Լիբանանում շուրջ հազար մարդ է զոհվել, մոտ մեկ միլիոնը՝ տեղահանվել։
