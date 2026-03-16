Թուրքիան դատապարտում է Իսրայելի ցամաքային ռազմական գործողությունը Լիբանանում

Թուրքիան խստորեն դատապարտել է Իսրայելի ցամաքային ռազմական գործողությունը Լիբանանում՝ զգուշացնելով, որ Մերձավոր Արևելքում կարող է «ևս մեկ հումանիտար աղետ» տեղի ունենալ։
«Մենք վճռականորեն դատապարտում ենք Իսրայելի ցամաքային գործողությունը Լիբանանում, որը ավելի է խորացնում տարածաշրջանի անկայունությունը», - ասված է Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարությունում։
Պաշտոնական Անկարան ընդգծում է, որ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի կառավարության կողմից իրականացվող «ցեղասպանական և կոլեկտիվ պատժի քաղաքականությունը», այս անգամ՝ Լիբանանում, «տարածաշրջանում կհանգեցնի ևս մեկ հումանիտար աղետի»։
Իսրայելի բանակն այսօր հայտարարել է, որ սկսել են այսպես կոչված «սահմանափակ ցամաքային գործողություններ» Լիբանանի հարավում «Հեզբոլա»-ի դեմ։