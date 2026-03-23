Իսրայելը նախազգուշացրել է՝ Իրանի և «Հեզբոլա»-ի դեմ պատերազմը դեռ մի քանի շաբաթ կշարունակվի

Իսրայելի բանակը նախազգուշացրել է իր քաղաքացիներին, որ Իրանի և Լիբանանում «Հեզբոլա»-ի դեմ պատերազմի ավարտին մնում է «ևս մի քանի շաբաթ»:
ՊԲ ներկայացուցիչ, գեներալ Էֆի Դեֆրինը մարտի 22-ին հեռուստատեսային ելույթում նշել է, որ օրեցօր «ավելի ու ավելի են թուլացնում ահաբեկչական ռեժիմին Թեհրանում»։
Նա հայտարարել է, որ «Հեզբոլա»-ի դեմ ցամաքային արշավը կուժեղանա առաջիկա շաբաթ:
Միացյալ Նահանգները «Հեզբոլա»-ն հայտարարել Է ահաբեկչական կազմակերպություն, մինչդեռ ԵՄ-ն պատժամիջոցներ է սահմանել խմբավորման ռազմական թևի, բայց ոչ երկրում նրա քաղաքական կազմակերպության դեմ: