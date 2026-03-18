Ինչո՞ւ է Իսրայելը հրթիռակոծում Լիբանանը

Իսրայելի հարվածներից Լիբանանում առնվազն 900 մարդ է զոհվել, 111-ը երեխաներ են: Մեկ միլիոն մարդ տեղահանվել է:
2023-ի հոկտեմբերի 7-ից հետո, երբ պաղեստինյան «Համասը», որ ահաբեկչական կազմակերպություն է ճանաչված Արևմուտքի կողմից, հարձակվեց Իսրայելի վրա, նրանց աջակցող մեկ այլ զինված խմբավորում՝ լիբանանյան «Հեզբոլան», որ ևս ահաբեկչական է ճանաչվել, միացավ Իսրայելի դեմ կռվին:
Մեկ տարվա պատերազմից հետո 2024-ի նոյեմբերին հրադադար կնքվեց, որը մեծամասամբ չպահպանվեց: Այդ հրադադարից հետո ու մինչև այս մարտերն ու 2026-ի մարտ ամիսը առնվազն 100 խաղաղ բնակիչ է սպանվել Լիբանանում:
Իսկ այս մարտին իսրայելա-ամերիկյան ուժերը սպանեցին Իրանի գերագույն առաջնորդ այաթոլա Խամենենիին:
«Հեզբոլան», որի հովանավորն Իրանն է, միացավ նաև այս կռվին՝ հրթիռակոծելով Իսրայելի հարավը: Իսրայելը կատաղի պատասխաններ տվեց Լիբանանում տեղակայված զինյալներին:
