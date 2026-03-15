Իսրայելը Լիբանանում հարվածել է «Հեզբոլա»-ի ենթակառուցվածքներին

Լիբանան - Իսրայելը հերթական հարվածն է հասցնում Բեյրութին, մարտ, 2026թ.
Իսրայելի Պաշտպանության բանակը հայտարարել է, որ շարունակում է Լիբանանում հարվածներ հասցնել Իրանի աջակցությունը վայելող և Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Հեզբոլա» խմբավորմանը պատկանող ենթակառուցվածքներին։

Իսրայելական բանակը հարվածել է Լիբանանի Ալ-Քաթրանի շրջանում գտնվող մի քանի արձակման կետերի՝ պնդելով, որ «Հեզբոլա»-ն պլանավորում էր «անմիջապես հրթիռներ արձակել» դրանցից։

Բանակը նաև հայտնում է, որ հարվածել է Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութում գտնվող «Հեզբոլա»-ի «Ռադվան» հատուկ նշանակության ջոկատին պատկանող հրամանատարական կենտրոններին։




