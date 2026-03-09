Իսրայելը կրկին հարվածել է Բեյրութի արվարձաններին

Իսրայելն այսօր կրկին հարվածել է Բեյրութի հարավային արվարձաններին, հաղորդում են լիբանանյան պետական լրատվամիջոցները։
Ավելի վաղ Իսրայելը զգուշացրել էր, որ թիրախավորելու է Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Հեզբոլա»-ի հետ կապված մասնաճյուղերը։
AFP-ի ուղիղ հեռարձակման կադրերում երևում է, թե ինչպես են այդ տարածքից ծխի մեծ սյուններ բարձրանում։ Իսրայելի բանակը հայտարարել էր, որ հարվածներ է հասցնելու Al-Qard al-Hassan ֆինանսական կազմակերպության մասնաճյուղերին, որը հիմնականում գործում է «Հեզբոլա»-ի վերահսկողության տակ գտնվող շրջաններում՝ Լիբանանի հարավում, արևելքում և Բեյրութի հարավային արվարձաններում։
Պետական լրատվական գործակալության և AFP-ի թղթակիցների փոխանցմամբ՝ Իսրայելն առնվազն երեք հարված է հասցրել Բեյրութի հարավային հատվածին։
Լիբանանը ներգրավվեց Մերձավոր Արևելքի պատերազմում անցյալ շաբաթ, երբ Իրանի աջակցությունը վայելող «Հեզբոլա» զինված խմբավորումը հարձակվեց Իսրայելի վրա՝ ի պատասխան ԱՄՆ-իսրայելական հարվածների ընթացքում Իրանի գերագույն առաջնորդ այաթոլլա Ալի Խամենեիի սպանության։