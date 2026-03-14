Իսրայելական ավիահարվածից Բեյրութում մեկ մարդ է սպանվել, ևս չորսը՝ վիրավորվել

Լիբանան - Իսրայելը հարված է հասցնում Բեյրութին, մարտ, 2026թ.
Լիբանան - Իսրայելը հարված է հասցնում Բեյրութին, մարտ, 2026թ.

Լիբանանի առողջապահության նախարարության տվյալներով՝ Բեյրութի արևելքում Իսրայելի հասցրած օդային հարվածի հետևանքով այսօր զոհվել է առնվազն մեկ մարդ, ևս չորսը վիրավորվել են։

Իսրայելական բանակը պատերազմի ընթացքում ուժեղ հարվածներ է հասցրել Լիբանանին այն բանից հետո, երբ անցյալ շաբաթ «Հեզբոլա» զինյալ խմբավորումը հրթիռներ արձակեց Իսրայելի դեմ՝ ի պատասխան Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեիի սպանության։

Իսրայելը պնդում է, որ հարվածում է Իրանի աջակցությունն ստացող և Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Հեզբոլա»-ի հրամանատարական կետերին և ենթակառուցվածքներին, որոնք օգտագործվում են Իսրայելին հարվածելու համար։




