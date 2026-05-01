Իրանը սպառնում է «ցավոտ հարվածներով», եթե ԱՄՆ-ն վերսկսի հարձակումները

Իրանը սպառնացել է «երկարատև և ցավոտ հարվածներով» պատասխանել Մերձավոր Արևելքում ամերիկյան ռազմաբազաներին, եթե ԱՄՆ-ն վերսկսի հարձակումները և վերահաստատի իր հավակնությունը Հորմուզի նեղուցի նկատմամբ:
Իրանի ավիատիեզերական ուժերի հրամանատարը հայտարարել է, որ աշխարհը տեսել է, թե ինչ տեղի ունեցավ տարածաշրջանում ամերիկյան բազաների հետ պատերազմի օրերին: «Նույնը տեղի կունենա նաև ձեր ռազմանավերի հետ»,- սպառնացել է Մաջիդ Մուսավին։
Իրանի նախագահն էլ հայտարարել է, որ իրանական նավահանգիստների ամերիկյան շրջափակումն էլ ավելի կխորացնի Պարսից ծոցում մատակարարումների խափանումների հետ կապված խնդիրը և չի ծառայի իր նպատակին: Ծովային շրջափակում կամ սահմանափակումներ կիրառելու ցանկացած փորձ հակասում է միջազգային իրավունքին և դատապարտված է ձախողման, նշել է Մասուդ Փեզեշքիանը:
«Այն, ինչ հիմա տեղի է ունենում ծովային շրջափակման անվան տակ, ռազմական գործողությունների ընդլայնում է պետության դեմ, որը պարզապես վճարում է իր անսասանության և անկախության գինը։ Այս անարդար մոտեցման շարունակումը անհանդուրժելի է», - ասել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը։
Մինչ այդ ամերիկյան Axios-ը գրել էր, որ երեկ Կենտրոնական հրամանատարությունը նախագահ Թրամփին է ներկայացրել Իրանի դեմ հնարավոր նոր հարձակման ծրագիրը, եթե բանակցությունները ձախողվեն։
Զուգահեռ լրանում է 60-օրյա ժամկետը, երբ ԱՄՆ նախագահն առանց Կոնգրեսի հավանության կարող է պատերազմ վարել։ Թրամփի վարչակազմը պնդում է, որ ապրիլի 8-ի հրադադարով պատերազմը փաստացի դադարել է նախքան այս ժամկետի լրանալը։
Դոնալդ Թրամփը դժգոհել է պատերազմ վարելու իր լիազորությունները սահմանափակելու Կոնգրեսի ջանքերից։ Սպիտակ տանը ԱՄՆ նախագահն ասել է, որ գուցե կարիք լինի վերսկսել ռազմական գործողությունները։ Լրագրողները հետաքրքրվել են, թե արդյոք չի նյարդայնացնում այն, որ գուցե խախտի հրադադարը՝ հաշվի առնելով, որ բանակցությունները փակուղում են, Իրանն էլ չի զիջում դիրքերը, ինչին Թրամփը պատասխանել է.
«Ոչ ոք իրականում չգիտի, թե ինչ է հիմա բանակցվում, բացի ինձնից և մի քանի այլ մարդուց։ Իրանցիները շատ են ուզում գործարք կնքել։ Բայց խնդիր ունենք այստեղ, քանզի Իրանում ոչ ոք հաստատ չգիտի, թե ովքեր են իրենց առաջնորդները։ Նրանք սպանվել են»։
Երեկ ԱՄՆ Սենատում նաև լսումներ են կայացել Իրանի պատերազմի թեմայով։ Օրենսդիրները պաշտպանության նախարարին մեղադրել են Իրանի դեմ պատերազմի ծախսերը, ռազմական առաջընթացը չափազանցնելու, նաև խաղաղ բնակիչների թիրախավորելու համար։ Փիթ Հեգսեթը հերքել է բոլոր մեղադրանքները։
«Ի տարբերություն մեր հակառակորդների, արմատական իսլամիստների… ԱՄՆ զինված ուժերը երբեք չի թիրախավորում քաղաքացիական անձանց և պայմաններ է ստեղծում՝ ապահովելու համար, որ չվնասենք կամ չհարվածենք քաղաքացիական անձանց», - նշել է ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Փիթ Հեգսեթը։
Հեգսեթը երեկ ասել էր, թե պատերազմն ԱՄՆ-ին մոտ 25 մլրդ դոլար է արժեցել։ Իրանի արտգործնախարարն այսօր պնդել է, որ դա սուտ է։ «Նեթանյահուի արկածախնդրությունը մինչ օրս Ամերիկային ուղղակիորեն 100 միլիարդ դոլար է արժեցել», - սոցցանցում գրել է Աբբաս Արաղչին՝ նշելով, որ անուղղակի ծախսերն էլ ավելի շատ են։
Այս ընթացքում Իսրայելը շարունակել է ռազմական գործողությունները Լիբանանի հարավում՝ թիրախավորելով Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Հեզբոլա»-ի ենթակառուցվածքները՝ 40-ը մեկ օրում։ Կան զոհեր։