Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Իրանի հետ պատերազմն ավարտվելուն պես բենզինի գները կնվազեն. Թրամփ

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախօրեին լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ Իրանի հետ պատերազմի ավարտից հետո բենզինի գները կկրճատվեն:

Նավթի համաշխարհային գները ավելի վաղ հասել էին չորս տարվա ամենաբարձր մակարդակին՝ մեկ բարելի համար ավելի քան 126 դոլարի: Սա այն մտավախությունների պատճառով, որ հակամարտությունը կարող է հանգեցնել երկարատև ճգնաժամի։

ԱՄՆ-ում այժմ բենզինի միջին գինը կազմում է մոտ 4.27 դոլար մեկ գալոնի համար (մոտ 4 լիտրը): Ամենաթանկը Կալիֆոռնիայում է՝ 6.01 դոլար: Իրանի դեմ պատերազմից առաջ մեկ գալոնի գինը կազմում էր 2.96 դոլար: Մարտ-ապրիլ ամիսներին այն կազմել է միջինը 4 դոլար:

Փետրվարի 28-ին Իրանի դեմ սկսած ռազմական գործողությունները ԱՄՆ-ն և Իսրայելը դադարեցրին 40 օր անց՝ ապրիլի 8-ին: Այս ընթացքում բանակցություններ են ընթանում: Իրանի վերջին առաջարկին, որով Թեհրանն առաջարկում էր իր միջուկային ծրագրի հարցը թողնել ապագային և շարունակել բանակցությունները, ԱՄՆ-ն կարծես մերժել է:

Դոնալդ Թրամփը երեկ հայտարարեց, որ իրանական նավահանգիստների շրջափակումը կշարունակվի այնքան, մինչև Թեհրանը չհամաձայնի գործարքի, որը կփարատի ԱՄՆ մտահոգություններն Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ: Իրանի գերագույն առաջնորդն էլ երեկ հայտարարել է, որ Պարսից Ծոցի և Հորմուզի նեղուցի համար նոր էջ է բացվում, որում ԱՄՆ-ն տեղ չունի:


XS
SM
MD
LG