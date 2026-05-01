Իսրայելը հայտարարում է՝ կարող է ստիպված լինել «կրկին գործել» Իրանի դեմ

Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը նախօրեին հայտարարել է, որ իր երկիրը կարող է ստիպված լինել Իրանի դեմ «կրկին գործել», որպեսզի Թեհրանը կրկին «սպառնալիք» չդառնա։
«ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ համակարգմամբ գլխավորում է ռազմական արշավի նպատակներին հասնելու ջանքերն այնպես, որ Իրանն ապագայում կրկին սպառնալիք չդառնա Իսրայելի, Միացյալ Նահանգների և ազատ աշխարհի համար», - ասվում է Կացի գրասենյակի կողմից հրապարակված հայտարարության մեջ։
«Մենք աջակցում ենք այս ջանքերին և տրամադրում ենք անհրաժեշտ աջակցությունը, սակայն հնարավոր է, որ շուտով մենք կրկին ստիպված լինենք գործել՝ այս նպատակներին հասնելու համար», - նշվում է հայտարարության մեջ։
Իրանի դեմ ԱՄՆ-Իսրայելի համատեղ պատերազմը դադարեցվեց ապրիլի 8-ին՝ Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև կնքված հրադադարի համաձայնագրի շնորհիվ։