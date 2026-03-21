Իրանը պատրաստ է թույլատրել ճապոնական նավերի անցումը Հորմուզի նեղուցով, հաղորդում է Kyodo-ն

Իրանը պատրաստ է ճապոնական նավերին թույլ տալ անցնել Հորմուզի նեղուցով, որը կարևորագույն ճանապարհ է համաշխարհային նավթի մատակարարման համար, հաղորդում է Kyodo news-ը՝ հղում անելով Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչիին։

Թեհրանը բանակցություններ է սկսել Տոկիոյի հետ, այդ թվում՝ արտգործնախարար Տոշիմիցու Մոտեգիի հետ, նեղուցի հնարավոր բացման վերաբերյալ, ուրբաթ օրը ճապոնական լրատվական գործակալությանը տված հեռախոսային հարցազրույցում ասել է Արաղչին։

Ճապոնիայի արտաքին գործերի և առևտրի նախարարությունները, ինչպես նաև վարչապետի գրասենյակը չեն պատասխանել Reuters-ի զանգերին՝ այս հայտարարության վերաբերյալ մեկնաբանություններ ստանալու համար։

«Իրանը, իհարկե, պատրաստ է աջակցել Ճապոնիայի հետ կապված նավերի անցմանը Հորմուզի նեղուցով», Kyodo-ին ասել է Արաղչին:

Ճապոնիան իր նավթի մատակարարումների մոտ 90%-ը ստանում է այս նեղուցով, որը Թեհրանը մեծ մասամբ փակել է Իրանի դեմ ԱՄՆ-Իսրայել պատերազմի ժամանակ։

Իրանի ԱԳ նախարարը նաև ասել է, որ Իրանը ցանկանում է պատերազմի ավարտ, այլ ոչ թե հրադադար:

Իրանի նոր գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեին ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Հորմուզի նեղուցը պետք է փակ մնա՝ որպես ճնշման գործիք։

