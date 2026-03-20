Մոջթաբա Խամենեին կոչ է արել զրկել «ներսում և դրսում գտնվող թշնամիներին» իրենց անվտանգությունից

Իրանի նոր գերագույն առաջնորդը կոչ է արել երկրի հետախուզական ծառայություններին զրկել «ներսում և դրսում գտնվող թշնամիներին» իրենց անվտանգությունից։

Այս հայտարարությունը հրապարակվել է նրա X սոցիալական ցանցի էջում՝ այն բանից հետո, երբ սպանվեց հետախուզության նախարար Էսմայիլ Խաթիբը։

Մոջթաբա Խամենեին իր նշանակվելուց հետո՝ մարտի 8-ից ի վեր, չի երևացել հանրության առջև և չի հրապարակել ձայնային կամ տեսաուղերձներ, ինչը շահարկումների պատճառ է դարձել նրա առողջական վիճակի վերաբերյալ։

Նա փոխարինել է հորը՝ Ալի Խամենեիին, որը սպանվել է Թեհրանի վրա իսրայելական ավիահարվածի հետևանքով՝ փետրվարի 28-ին սկսված ԱՄՆ-Իսրայել հարձակման հենց առաջին օրը։

ԱՄՆ կառավարության տվյալներով՝ Մոջթաբա Խամենեին վիրավոր է, սակայն այլ մանրամասներ դեռևս չեն հրապարակվել։


