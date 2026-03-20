ԵՄ երկրները ցանկանում են պատրաստ լինել հնարավոր միգրացիոն ճգնաժամին. ֆոն դեր Լայեն

Մերձավոր Արևելքում իրավիճակի սրման ֆոնին՝ Եվրոպական միության երկրները ցանկանում են պատրաստ լինել հնարավոր միգրացիոն ճգնաժամի։

«Մենք չենք թույլ տա, որ կրկնվի 2015 թվականը»,- հայտարարել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Բրյուսելում կայացած գագաթնաժողովից հետո՝ ընդգծելով, որ առայժմ չեն տեսնում միգրացիոն հոսքեր դեպի Եվրոպա, բայց պետք է պատրաստ լինեն։

Միգրացիայի թեման Բրյուսելում կայացած գագաթնաժողովում ավելի մեծ դեր է ունեցել, քան նախատեսվում էր, այն բանից հետո, երբ Դանիայի վարչապետ Մետտե Ֆրեդերիկսենը և Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին կոչ են արել ԵՄ-ին պատրաստվել միգրացիայի հնարավոր աճին՝ Մերձավոր Արևելքում սրվող իրավիճակի պատճառով։

2010-ականների կեսերին միլիոնավոր մարդիկ փախստական դարձան և տեղափոխվեցին Եվրոպա հատկապես Սիրիայից, որտեղ քաղաքացիական պատերազմ էր ընթանում։ Միայն 2015 թվականին ԵՄ-ում ապաստան հայցեց ավելի քան 1 միլիոն մարդ։

ԵՄ առաջնորդները երեկ գագաթնաժողովի ավարտին հրապարակած համատեղ հայտարարությունում նշել են, որ «ԵՄ-ն պատրաստ է ամբողջությամբ մոբիլիզացնել իր դիվանագիտական, իրավական, օպերատիվ և ֆինանսական գործիքները՝ կանխելու դեպի ԵՄ չվերահսկվող միգրացիոն հոսքերը և պահպանելու Եվրոպայի անվտանգությունը»։

