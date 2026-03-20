Նեթանյահու. Իրանի դեմ պատերազմը կարող է ավարտվել «ավելի արագ, քան մարդիկ կարծում են»

Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է՝ կարծում է, որ Իրանում պատերազմը կարող է ավարտվել ավելի շուտ, քան «մարդիկ կարծում են»։
«Ես նույնպես տեսնում եմ, որ այս պատերազմը կավարտվի շատ ավելի արագ, քան մարդիկ կարծում են», - մամուլի ասուլիսի ընթացքում ասել է Նեթանյահուն։
Իսրայելի վարչապետը հայտարարել է նաև, որ Իրանը զրկվել է ուրանը հարստացնելու կամ բալիստիկ հրթիռներ արտադրելու իր կարողությունից։
«Մենք քայլեր ենք ձեռնարկում հրթիռներ կառուցելու հնարավորություն տվող արդյունաբերությունները ոչնչացնելու համար։ Իրանն այլևս չունի ուրան հարստացնելու և բալիստիկ հրթիռներ արտադրելու կարողություն», - մամուլի ասուլիսում ասել է Նեթանյահուն, ընդգծելով. «Մենք հաղթում ենք, իսկ Իրանը կործանվում է»։