Իրանը պատրաստ է արձագանքելու ցանկացած ագրեսիայի. Թեհրանը՝ Վաշինգտոնին

Իրանի զինված ուժերը պատրաստ սպասում է՝ արձագանքելու ցանկացած ագրեսիայի, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարը Վաշինգտոնից հնչող սպառնալիքներին ի պատասխան, որ Թեհրանը պետք է շտապ բանակցությունների նստի իր միջուկային ծրագրի շուրջ:
Աբբաս Արաղչին սոցցանցում գրել է, որ անցած տարվա 12-օրյա պատերազմից քաղած արժեքավոր դասերից հետո ավելի են ուժեղացրել իրենց ռազմական կարողությունները և անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ են «ավելի արագ ու հուժկու արձագանքել»: Այդուհանդերձ, Իրանը ցանկանում է խաղաղ ճանապարհով կարգավորել խնդիրը և չի ձգտում միջուկային զենք ձեռք բերել, հավելել է իրանցի պաշտոնյան:
«Իրանը միշտ ողջունել է փոխշահավետ, արդար և իրավահավասար միջուկային համաձայնագիրը՝ հավասար պայմաններով, առանց հարկադրանքի, սպառնալիքների կամ ահաբեկման, որը երաշխավորում է խաղաղ նպատակներով միջուկային տեխնոլոգիաների կիրառման Իրանի իրավունքը և բացառում է միջուկային զենքի տիրապետումը»,- հայտարարել է Իրանի ԱԳ նախարար Աբբաս Արաղչին։
Մինչ այդ ԱՄՆ նախագահն էր հայտարարել, որ Իրանը չի կարող միջուկային զենք ունենալ և Թեհրանին կոչ էր արել նստել բանակցությունների ու համաձայնության գալ միջուկային ծրագրի շուրջ, քանի դեռ ուշ չէ:
Դոնալդ Թրամփը սոցցանցում գրել էր, որ ամերիկյան ռազմանավերի մեծ խումբ է մոտենում Իրանի ափերին և ինչպես Վենեսուելայի դեպքում, պատրաստ է իր առաքելությունն իրականացնել արագ և եթե պետք լինի, նաև ուժի կիրառմամբ: Սպիտակ տան ղեկավարը սպառնացել էր՝ եթե բանը հասնի ուժ կիրառելուն, ապա այս անգամ ԱՄՆ հարձակումը շատ ավելի հզոր կլինի։
«Ժամանակը, սակայն, սպառվում է, սա կենսական խնդիր է։ Ես նախկինում էլ ասել եմ՝ Իրանը պետք է գնա համաձայնագրի կնքման։ Նրանք չլսեցին ինձ, ինչին հետևեցին «Կեսգիշերային մուրճ» գործողությունն ու Իրանի ահռելի կորուստները։ Հաջորդ հարվածը ավելի հզոր կլինի»,- գրել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։
ԱՄՆ պետքարտուղարն էլ ասել է, որ Իրանը հիմա ավելի թույլ է, քան երբևէ, տնտեսությունն էլ փլուզման եզրին է: Մարկո Ռուբիոն կանխատեսել էր, որ ցույցերը կվերսկսվեն իսլամական երկրում, որի ազգային արժույթը օրերս հերթական անկումն էր գրանցել՝ դոլարի նկատմամբ հասնելով պատմական նվազագույնի՝ 1,5 մլն ռիալը մեկ դոլարի դիմաց:
Ռուսաստանը զգուշացրել է՝ Իրանի դեմ ուժի կիրառումը քաոս կստեղծի տարածաշրջանում և շատ վտանգավոր հետևանքներ կունենա:
Իրանի շուրջ օղակը, սակայն, էլ ավելի է սեղմվում: ԵՄ արտգործնախարարը հայտարարել է, որ դաշինքը նախատեսում է նոր պատժամիջոցներ կիրառել Իրանի դեմ: Կայա Կալլասը հայտնել է, որ ԵՄ-ն նաև մտադիր է ահաբեկչական կազմակերպությունների ցանկում ներառել Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը, որը, ըստ լրատվամիջոցների, մեծապես ներգրավված է եղել երկրում բռնկված վերջին ցույցերը ցրելուն, ինչի հետևանքով մոտ 6 հազար մարդ է սպանվել:
Կայա Կալլասի խոսքով.- «Սա նրանց կդնի նույն մակարդակի վրա, ինչ «Ալ Քաիդա»-ն, «Համաս»-ը, «Դաեշ»-ը։ Եթե դու գործում ես որպես ահաբեկիչ, ապա քեզ նաև պետք է որպես ահաբեկչի վերաբերվեն»։
Ֆրանսիան կաջակցի ԵՄ նախաձեռնությանը: Արտգործնախարար Ժան-Նոել Բարոն ասել է, որ ավելի քան 20 անձի և կազմակերպության ակտիվները կսառեցվեն և նրանց կարգելվի մուտք գործել ԵՄ։ Իրանը չի կարող անպատիժ մնալ խաղաղ ցուցարարներին ճնշելու համար, ասել է նա. «Այս բռնության թիրախ դարձած իրանցի կանանց և տղամարդկանց անհավանական քաջությունը չի կարող ապարդյուն լինել։ Ահա թե ինչու մենք այսօր պատժամիջոցներ կկիրառենք այս բռնաճնշումների համար պատասխանատուների նկատմամբ»,- ասել է Ֆրանսիայի ԱԳ նախարարը։
Իրանի վրա Արևմուտքի ճնշմանը զուգահեռ, հարևան Թուրքիայի նախագահը Թրամփին առաջարկել է եռակողմ հանդիպում կազմակերպել Իրանի հետ՝ խնդիրը քննարկելու համար: Իշխանամետ Hurriyet-ի փոխանցմամբ՝ Թրամփը դրական է տրամադրված առաջարկին: Reuters-ը հայտնում է, որ Իրանի արտգործնախարարը վաղը կմեկնի Թուրքիա՝ բանակցությունների:
France Press-ը, իր աղբյուրին հղումով, հաղորդում է, որ Թուրքիան, որը մոտ 530 կմ սահման ունի Իրանի հետ, նախատեսում է լրացուցիչ տեսահսկող սարքեր և զորք տեղակայել՝ սահմանի անվտանգությունն ուժեղացնելու համար, եթե ԱՄՆ-ն հարձակվի Իրանի վրա, և իշխող ռեժիմը տապալվի:
Մի քանի լրատվամիջոցներ էլ հաղորդում են, որ Թուրքիան քննարկում է Իրանի հետ սահմանի՝ իրանական կողմում բուֆերային գոտի ստեղծելու հարցը, եթե իրավիճակը սրվի և փախստականների մեծ հոսք սկսվի դեպի Թուրքիա: Ընդորում, Թուրքիան մտադիր չէ ընդունել բոլորին, միայն նրանց, ովքեր շտապ օգնության կարիք կունենան:
Անկարան հերքել է բուֆերային գոտու մասին լուրը: