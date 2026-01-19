Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Խամենեիի վրա հարձակումը կհանգեցնի պատերազմի. Իրանի նախագահ

Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը հունվարի 18-ին նախազգուշացրել է, որ երկրի գերագույն առաջնորդ այաթոլլա Ալի Խամենեիի վրա հարձակումը կհանգեցնի պատերազմի:

«Մեր երկրի մեծ առաջնորդի վրա հարձակումը հավասարազոր է Իրանի ժողովրդի հետ լայնամասշտաբ պատերազմի», - գրել է նա սոցիալական ցանցում:

Հունվարի 17-ի իր ելույթում Խամենեին բարձր է գնահատել Փեզեշքիանի դերը վերջին ցույցերը ճնշելու գործում՝ միաժամանակ ընդունելով, որ ցույցերի ժամանակ սպանվել է «մի քանի հազար» մարդ:

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը դատապարտել է իրանական վարչակարգին՝ հակակառավարական ցուցարարների դեմ դաժան բռնաճնշումների համար:

Թրամփը Politico պարբերականին ասել է, որ Խամենեին մեղավոր է երկրի լիակատար ոչնչացման և աննախադեպ բռնության կիրառման համար: Նա շեշտել է, որ եկել է Իրանում «նոր ղեկավարություն» փնտրելու ժամանակը:

Նորվեգիայում տեղակայված իրանական իրավապաշտպան խումբը հաստատել է անվտանգության ուժերի կողմից առնվազն 3 հազար 428 ցուցարարների մահը, մինչդեռ ԱՄՆ-ում տեղակայված HRANA-ն հայտնել է, որ զոհերի թիվը կազմել է 3 հազար 308 մարդ, իսկ ավելի քան 24 հազար մարդ ձերբակալվել է:

Ակտիվիստների տարբեր խմբեր ասում են, որ զոհերի թիվը զգալիորեն աճել է, բայց ինտերնետի անջատման պատճառով դժվար է ստուգել այս տեղեկատվությունը:


Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG