Իրանում սպանված ցուցարարների թիվն անցել է 500-ը, ձերբակալվածների թիվը մոտենում է 11 հազարին

Չնայած ինտերնետի անջատմանը, իրավապահների ուժգնացող բռնաճնշումներին՝ հակակառավարական ցույցերն Իրանում շարունակվում են արդեն 16 օր: Ըստ իրավապաշտպան կազմակերպությունների՝ այս օրերին սպանվել է ավելի քան 500 ցուցարար, 48 իրավապահ, ձերբակալվել է 10 հազար 600-ից ավելի մարդ:
BBC-ի փոխանցմամբ՝ գիշերը ակցիաները նախորդ օրերի համեմատ ավելի քիչ ծավալով են շարունակվել՝ իրավապահների կոշտացող արձագանքի ֆոնին:
Թեհրանից աղբյուրը հայտնել է, որ մայրաքաղաքի փողոցները «լի են արյամբ», դիերն այնքան շատ են, որ բեռնատարներով են տեղափոխում: Թեհրանին մոտ տարածքում արված տեսանյութերից մեկում BBC-ն 180 դի է ֆիքսել, որոնց մի մասը սև պարկերով դրված են գետնին՝ բաց երկնքի տակ, մինչ հարազատները փորձում են նույնականացնել նրանց:
Հիվանդանոցներում և դիահերձարաններում մեծ թվով դիեր են կուտակվել: Գործակալության տեղեկություններով՝ իշխանությունները մարմինների մի մասը լուսաբացից առաջ շտապ թաղել են, ինչը դժվարացնում է նույնականացման հնարավորությունը։
Իրանում շատ աղբյուրներ հայտնել են, որ անօդաչու թռչող սարքերն անընդհատ թռչում են բազմության և բնակելի թաղամասերի վրայով՝ ցուցարարներին նույնականացնելու և հետապնդելու համար։
Ոմանք տեղեկություն ստանալու համար օգտվում են Starlink արբանյակային կապից կամ ալեհավաքներից, բայց վախենում են, որ դրանց միջոցով իշխանությունները կարող են հետևել իրենց: «Մենք նույնիսկ չենք կարող կարճ հաղորդագրություններ ուղարկել: Միայն կառավարությունն է սպառնալից հաղորդագրություններ ուղարկում մարդկանց», - ասել է BBC-ի իրանցի աղբյուրը:
ԱՄՆ նախագահը, որն այս օրերին քանիցս սպառնացել է միջամտել, եթե Իրանը սկսի սպանել ցուցարարներին, երեկ հայտնել է, որ Իրանի ղեկավարությունը կապվել է իր հետ և ցանկանում է բանակցել: Դոնալդ Թրամփը, սակայն, ասել է, որ ԱՄՆ-ն կարող է քայլեր ձեռնարկել նախքան իրանցիների հետ հանդիպումը։ Նա նաև նշել է, որ միջամտության մի քանի տարբերակներ են դիտարկվում, այդ թվում՝ ռազմական, սակայն չի մանրամասնել:
«Կարծես սպանվել են մարդիկ, որոնք չպետք է սպանվեին… Մենք շատ լուրջ ենք վերաբերվում միջամտությանը: Զինվորականները դիտարկում են դա, դիտարկում ենք մի քանի շատ լուրջ տարբերակներ։ Մենք որոշում կկայացնենք», - հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահը:
Թրամփը նաև ասել է, որ կխոսի Starlink ընկերության սեփականատեր Իլոն Մասկի հետ՝ հասկանալու, թե ինչ կարող են անել Իրանում ինտերնետը վերականգնելու համար:
Ըստ CBS-ի՝ Թրամփին զեկուցվել է հնարավոր ռազմական հարվածների տարբերակների մասին։ The Wall Street Journal-ն էլ, ամերիկացի պաշտոնյաների հղումով, հայտնում է, որ դիտարկվում է նաև առցանց տիրույթում հակակառավարական աղբյուրների ակտիվացումը, կիբեռզենքի օգտագործումը Իրանի զինված ուժերի դեմ կամ նոր պատժամիջոցների կիրառումը։
Իրանը պատրաստ է ինչպես պատերազմի, այնպես էլ երկխոսության, այսօր հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարը՝ նշելով, որ միջամտելու մասին Թրամփի հայտարարությունից հետո ցույցերն ավելի արյունալի են դարձել: Աբբաս Արաղչին ասել է, որ «իրավիճակն այժմ լիակատար վերահսկողության տակ է», իսկ ինտերնետը կվերականգնվի անվտանգության մարմինների հետ համակարգմամբ:
Իրանում իշխանության փոփոխության պահանջով երեկ մոտ 2 հազար մարդ Լոնդոնում Իրանի դեսպանատան մոտից երթով գնացել են Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի նստավայր, որտեղ ցույց են արել: Ոմանք պարզել են Իրանի նախկին շահի որդու, այժմ Վաշինգտոնում բնակվող Ռեզա Փահլավիի լուսանկարները, որն այսօր զինված ուժերին կոչ է արել միանալ ցուցարարներին: Վտարանդի արքայազնին շատերն են տեսնում որպես երկրի առաջնորդ:
<Նախ պետք է գա շահը, հետո պետք է ժողովրդավարություն հաստատվի: Դրանից հետո բոլորը պետք է ընտրեն, թե ով է լավը», - ասում էր մի ցուցարար:
ՄԱԿ-ը, Եվրամիությունն աջակցություն են հայտնել իրանցի ժողովրդին: ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը հայտարարել է, որ «ցնցված է» ցուցարարների դեմ բռնության մասին լուրերից, և Իրանին կոչ է արել զսպվածություն ցուցաբերել ու «զերծ մնալ անհարկի կամ անհամաչափ ուժի կիրառումից»:
ԵՄ արտգործնախարար Կայա Կալլասն էլ հայտարարել է, որ պատրաստ է նոր պատժամիջոցներ առաջարկել Թեհրանի դեմ՝ ի պատասխան ցուցարարների նկատմամբ կիրառված բռնությունների։
Իրանը եռօրյա սուգ է հայտարարել երկրում՝ «ԱՄՆ-ի և Իսրայելի դեմ ազգային պայքարում նահատակվածների համար»: Ոչ մի խոսք ուժայինների կատարած սպանությունների մասին: