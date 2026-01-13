Իրանում բողոքի ցույցերի ժամանակ զոհվել է մոտ 2000 մարդ. Reuters

Իրանում բողոքի ցույցերի ժամանակ զոհվել է մոտ երկու հազար մարդ, Reuters-ին հայտնել է իրանցի պաշտոնյաներից մեկը՝ պնդելով, թե «ահաբեկիչներն» են մեղավոր քաղաքացիական անձանց և անվտանգության աշխատակիցների մահվան համար։
Ավելի վաղ նույն մեղադրանքը նաև արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին էր հնչեցրել «Ալ Ջազիրա»-ի հետ զրույցում։ Ընդունելով, որ Իսլամական Հանրապետության իշխանությունները հրահանգել են 4 օրով անջատել ինտերնետը՝ Արաղչին ասել էր, թե երկրում «ահաբեկչական գործողություններ» են սկսվել բողոքի ցույցերի ժամանակ։
Իրավապաշտպան խմբերը, մինչդեռ, պնդում են, որ Իրանի վարչակազմը սկսել է դիմահար կրակ բացել ցուցարարների ուղղությամբ, որոնք անցած տարեվերջից փողոց են դուրս եկել՝ ազգային արժույթի սրընթաց անկման ու գնաճի դեմ։
Ինտերնետային ու հեռախոսային կապի անհասանելիության պատճառով անհնար է ստույգ տեղեկություններ ստանալ տեղում տիրող իրավիճակի մասին։