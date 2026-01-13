Մատչելիության հղումներ

Լուրեր

ԱՄՆ-ն կոչ է արել իր քաղաքացիներին լքել Իրանը Հայաստանի, Թուրքիայի սահմաններով

Հայ-իրանական սահմանը Իրանի և Իսրայելի 12-օրյա պատերազմի օրերին՝ հունիս, 2025թ.
Միացյալ Նահանգները կոչ է արել իր քաղաքացիներին Հայաստանի, Թուրքիայի կամ Թուրքմենստանի հետ ցամաքային սահմաններով լքել Իրանը:

ԱՄՆ պետդեպարտամենտը հայտարարել է, որ Իրանում իրավիճակը լարված է, բողոքի ցույցերը կարող են վերածվել բռնության՝ հանգեցնելով ձերբակալությունների և վիրավորների։

Շարունակվում են անվտանգության ուժեղացված միջոցառումները, հասարակական տրանսպորտի խափանումները և ինտերնետի արգելափակումը, նշել է Պետդեպարտամենտը:

Իրանը լքելու տարբերակների թվում ԱՄՆ-ն նշել է նաև Թուրքմենստանի ցամաքային սահմանը, սակայն հավելել է, որ ԱՄՆ քաղաքացիներին անհրաժեշտ է Թուրքմենստանի կառավարության հատուկ թույլտվություն սահմանին մոտենալուց առաջ։


