Իրանի որոշ վայրերում դեռ գործում է Starlink-ը

Իրանի որոշ վայրերում, չնայած իշխանությունների արգելքին, դեռ կարողանում են օգտվել Starlink արբանյակային ինտերնետի ծառայություններից, Reuters-ին հայտնել են երկրում Starlink օգտագործող երեք մարդիկ:
Վերջին օրերին Իրանի իշխանությունները միջոցներ են ձեռնարկում՝ համազգային բողոքի ակցիաները ճնշելու համար, ներառյալ ինտերնետ ծառայությունների գրեթե ամբողջական անջատումը:
Սակայն Starlink-ը, ըստ Reuters-ի զրուցակիցների, սահմանամերձ քաղաքներում հիմնականում դեռ գործում է:
NetBlocks-ի ինտերնետային մոնիտորինգի խմբի հիմնադիր Ալպ Թոքերն ասել է, որ տարածաշրջանի մարդկանցից լսել է, որ Իրանը դեռ որոշակի հասանելիություն ունի Starlink-ին, չնայած ծառայությունը, կարծես, կրճատվել է:
Անհասկանալի է, թե ինչպես է Իրանում խափանվել Starlink-ի աշխատանքը: Որոշ մասնագետներ նշում են, որ դա կարող է լինել Starlink տերմինալների միջամտության արդյունք, որը կարող է խաթարել արբանյակներից ազդանշաններ ստանալու նրանց կարողությունը:
Starlink ընկերությունը, որը միլիարդտեր Իլոն Մասկի SpaceX մասնավոր ամերիկյան ընկերության մաս է կազմում, չի մեկնաբանել այս լուրերը:
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն ավելի վաղ ասել է, որ կխոսի Starlink ընկերության սեփականատիրոջ հետ՝ հասկանալու, թե ինչ կարող են անել Իրանում ինտերնետը վերականգնելու համար: