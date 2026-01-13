Շոյգուն դատապարտել է Իրանի «ներքին գործերին միջամտելու օտարերկրյա ուժերի փորձը»

Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն երկուշաբթի օրը Իրանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալի Լարիջանիի հետ զրույցում դատապարտել է երկրի «ներքին գործերին միջամտելու օտարերկրյա ուժերի վերջին փորձը»:
Շոյգուն նաև ցավակցություն է հայտնել ամբողջ երկրում բողոքի ցույցերի ընթացքում մեծաթիվ զոհերի կապակցությամբ:
Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը կիրակի օրը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն և Իսրայելը ցանկանում են «ավերածություններ և անկարգություններ սերմանել» Իրանում:
Ռուսական կողմի հայտարարության մեջ ասվում է, որ Շոյգուն պատրաստակամություն է հայտնել զարգացնել համագործակցությունը ռազմավարական գործընկերության մասին պայմանագրի հիման վրա, որը ստորագրվել է Թեհրանի և Մոսկվայի կողմից 2025 թվականին:
ԱՄՆ-ում տեղակայված HRANA իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտնել է, որ ցույցերի սկզբից ի վեր հաստատել է 572 մարդու մահը: