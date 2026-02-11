Իրանի հրթիռային կարողությունների հարցը բանակցությունների առարկա չէ. Շամխանի

Իրանի հրթիռային կարողությունների հարցը կարմիր գիծ է և բանակցությունների առարկա չէ, ըստ Nournews-ի՝ այսօր հայտարարել է Իրանի գերագույն առաջնորդի խորհրդական Ալի Շամխանին։
Նախագահ Փեզեշքիանն էլ հայտարարել է, որ Թեհրանը տեղի չի տա «միջուկային ծրագրի վերաբերյալ անընդունելի պահանջներին», միաժամանակ պնդել, թե Իրանը պատրաստ է համաձայնել միջուկային ծրագրի «ցանկացած ստուգման»։
Իրանը և Միացյալ Նահանգները վերսկսեցին բանակցությունները անցյալ շաբաթ՝ Օմանի միջնորդութամբ, առաջին անգամ հանդիպելով անցյալ տարվա հունիսի 12-օրյա պատերազմից հետո, երբ Իսրայելն ու Ամերիկան թիրախավորեցին Իրանի միջուկային օբյեկտները։
«Իրանը չի զիջի ագրեսիայի առջև, բայց մենք շարունակում ենք երկխոսությունը հարևան երկրների հետ՝ տարածաշրջանում խաղաղություն և անդորր հաստատելու համար», - ասել է Փեզեշքիանը Իրանի Իսլամական հեղափոխության 47-ամյակի ելույթում։