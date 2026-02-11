Թրամփն Իրանին «կոշտ քայլերով» է սպառնում

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ չի բացառում Մերձավոր Արևելք ամերիկյան ռազմական նավերի ուղարկումը, եթե Իրանի հետ միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները արդյունք չտան։ Այդ մասին նա ասել է Axios-ին տված հարցազրույցում։
Թրամփի խոսքով՝ տարածաշրջան արդեն շարժվում է ամերիկյան ռազմածովային նավերի խումբ, և հնարավոր է՝ ուղարկվի ևս մեկը։ Նա նշել է, որ քննարկում է Իրանի ուղղությամբ ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի երկրորդ ավիակիրային խմբի տեղակայման տարբերակը։
Միաժամանակ Սպիտակ տան նախագահը ընդգծել է, որ Վաշինգտոնը դեռ փորձում է Իրանի հետ համաձայնության հասնել։
Եթե դա չստացվի, Սպիտակ տունը, Թրամփի խոսքով, ստիպված կլինի դիմել շատ կոշտ քայլերի։ Նրա գնահատմամբ՝ Թեհրանը այս փուլում ավելի պատրաստակամ է բանակցությունների, քան անցյալ տարվա ամռանը, երբ ԱՄՆ-ի, Իսրայելի և Իրանի միջև լարվածությունը կտրուկ սրվել էր։