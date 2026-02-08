Իրան-ԱՄՆ բանակցություններն առաջընթացի քայլ էին. Փեզեշքիան

Իրան-ԱՄՆ բանակցությունները, որոնք տեղի ունեցան տարածաշրջանի բարեկամ կառավարությունների աջակցությամբ, առաջընթացի քայլ էին, այս մասին X-ում գրել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը:
«Երկխոսությունը միշտ եղել է մեր ռազմավարությունը խնդիրների խաղաղ կարգավորման համար։ Միջուկային հարցերում մեր տրամաբանությունը հիմնված է միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագրում ամրագրված իրավունքների վրա։ Իրանի ժողովուրդը միշտ հարգանքով է արձագանքել հարգանքին, բայց չի հանդուրժի ուժի լեզուն»,- գրել է Իրանի նախագահը:
Իրանի և ԱՄՆ պաշտոնյաները ուրբաթ օրն անուղղակի բանակցություններ են անցկացրել Օմանի մայրաքաղաք Մասկատում: Երկու կողմերն էլ հայտարարել են, որ շուտով կրկին բանակցություններ են սպասվում: Օմանում տեղի ունեցած հանդիպումը կողմերի միջև առաջինն է՝ անցած տարեվերջից Իրանում սկսված բողոքի ցույցերից և դրանք կոշտ բռնությամբ ճնշելու՝ Իսլամական Հանրապետության փորձերից հետո, որոնց հետևանքով հազարավոր ցուցարարներ սպանվեցին։ Ի պատասխան՝ Միացյալ Նահանգների նախագահը զգուշացրել էր, որ Վաշինգտոնը կարող է դիմել ռազմական միջամտության՝ տարածաշրջան ուղարկելով հավելյալ ուժեր ու ռազմանավեր։
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին էլ Վաշինգտոնի հետ բանակցություններում բացառել է Թեհրանի կողմից ուրանի հարստացման ծրագրից հրաժարվելու հնարավորությունը՝ պնդելով, որ Թեհրանը չի վախենա Միացյալ Նահանգների հետ պատերազմի սպառնալիքից։
Փեզեշքիանի և Արաղչիի այս հայտարարություններից առաջ հաղորդվեց, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆը և նախագահ Թրամփի փեսա Ջարեդ Քուշները ԱՄՆ զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարության ղեկավար, ծովակալ Բրեդ Քուփերի հետ միասին փետրվարի 7-ին այցելել են Արաբական ծովում գտնվող ամերիկյան «Աբրահամ Լինքոլն» ավիակիր:
ԱՄՆ նախագահը հունվարի վերջին էր «Աբրահամ Լինքոլն» ավիակիրն ու դրան ուղեկցող մի քանի ռազմանավեր, ռազմական այլ տեխնիկա ուղարկել տարածաշրջան՝ սպառնալով հարվածել Իրանին, եթե Թեհրանը գործարքի չգնա իր միջուկային ծրագրի շուրջ։