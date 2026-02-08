Նեթանյահուն ԱՄՆ-ում կհանդիպի Թրամփի հետ, կքննարկվի Իրանի հարցը

Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն չորեքշաբթի օրը Վաշինգտոնում կհանդիպի ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ՝ քննարկելու Իրանի հետ բանակցությունները, այս մասին հայտնել է Նեթանյահուի գրասենյակը։
Իրանի և ԱՄՆ պաշտոնյաները ուրբաթ օրն անուղղակի բանակցություններ են անցկացրել Օմանի մայրաքաղաք Մասկատում: Երկու կողմերն էլ հայտարարել են, որ շուտով կրկին բանակցություններ են սպասվում:
Չորեքշաբթի օրվա հանդիպումը Նեթանյահուի և Թրամփի միջև յոթերորդը կլինի՝ ԱՄՆ նախագահի անցյալ տարվա հունվարին պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր։
Առաջնորդները պետք է հանդիպեին փետրվարի 18-ին, սակայն բանակցությունները հետաձգվեցին Իրանի հետ վերսկսված բանակցությունների ֆոնին։ Նեթանյահուի խոսնակը չի մեկնաբանել, թե ինչու է ամսաթիվը փոխվել։
