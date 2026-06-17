Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Միջազգային

Իրանի հետ հրադադարի համաձայնագիրը վերջնական չէ. Թրամփ

Իրանի հետ հրադադարի համաձայնագիրը վերջնական չէ, հայտարարել է ԱՄՆ նախագահը: Ֆրանսիայում Մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովի ժամանակ Դոնալդ Թրամփը զգուշացրել է՝ եթե վերջնական գործարքն իրեն դուր չգա, ապա ԱՄՆ-ն կվերսկսի Իրանի դեմ ռազմական գործողությունները։

«Դա փոխըմբռնման հուշագիր է։ Եվ եթե այն ինձ դուր չգա, մենք կվերադառնանք նրանց վրա կրակելուն … Եթե նրանք լավ չպահեն իրենց, մենք կվերադառնանք նրանց գլխին ռումբեր նետելուն», - ասել է ԱՄՆ նախագահը:

Թրամփը նաև վստահեցրել է, թե ԱՄՆ-ն ներդրումներ չի անելու Իրանի վերականգնման նպատակով, ոչ էլ Պարսից ծոցի երկրներին է խնդրել, թեև դեմ չի լինի, եթե նրանք որոշեն անել: «Մենք 10 ցենտ էլ չենք ներդնելու: Մենք ներդրումներ չենք անում և ֆոնդ չունենք», - ասել է նա։

Գլոբալ տնտեսությունը ցնցած պատերազմն ավարտելու մասին այս համաձայնությունը ողջունել են աշխարհի մի շարք երկրներ: «Մեծ յոթնյակի» առաջնորդները ևս նշել են, որ սա առաջընթաց է և «պատմական հնարավորություն»՝ թույլ չտալու Իրանին, որ միջուկային զենք ձեռք բերի։ Նրանք հայտարարել են, որ աջակցում են գործարքին և պատրաստ են նպաստել դրա իրականացմանը։

«Մենք ընդգծում ենք այս նպատակով բանակցությունների անհրաժեշտությունը՝ տարածաշրջանում և դրանից դուրս Իրանի ներկայացրած սպառնալիքների հարցը լուծելու և ապահովելու, որ նրանք երբեք միջուկային զենք ձեռք չբերեն», - ասվում է հայտարարությունում:

«Մեծ յոթնյակի» առաջնորդները նաև աջակցում են «Հեզբոլա»-ի զինաթափմանն ու Լիբանանում խաղաղության հաստատմանը, նաև կոչ են անում ապահովել Հորմուզով նավերի ազատ ու անվճար անցումը: Նրանք նաև հայտարարել են, որ կբազմազանեցնեն էներգամատակարարման ուղիները՝ Հորմուզի նեղուցից կախվածությունը նվազեցնելու համար:

Իսրայելը, սակայն, տարբեր պաշտոնյաների շուրթերով հայտարարում է, որ իր սրտով չէ այս գործարքը: Այսօր էլ ՄԱԿ-ում Իսրայելի դեսպանն է պնդել, թե ԱՄՆ-Իրան համաձայնագիրը «շատ վատ» է Իսրայելի, ԱՄՆ-ի և Պարսից ծոցի երկրների համար։ Տեղական լրատվամիջոցներից մեկին Դենի Դանոնն ասել է, որ փորձելով հնարավորինս արագ ավարտել բանակցային գործընթացը՝ նախագահ Թրամփն Իրանին թույլ է տվել «բարելավել» իր դիրքերը։

«Բայց մենք պետք է սպասենք։ Դեռ որոշում չկա՝ միայն բանակցությունները շարունակելու շրջանակ», - ասել է դեսպանը:

Ու մինչ Իսրայելը դժգոհում է երկար սպասված համաձայնությունից, ԱՄՆ-ի կողմից Իրանի նավահանգիստների շրջափակումից երկու ամիս անց իրանական նավթով բեռնված առաջին երեք լցանավերն են դուրս եկել Հորմուզի նեղուցով: Նավերի տեղաշարժին հետևող Tanker Trackers կայքը հայտնում է, որ դրանք ընդհանուր առմամբ մոտ 4 միլիոն բարել իրանական նավթ են տեղափոխում:

Իսկ այս ընթացքում Իսրայելի բանակը շարունակել է Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Հեզբոլա»-ի դեմ ռազմական գործողությունները Լիբանանի հարավում: Տյուրոս քաղաքում վիրավորներ կան: Բանակը նաև պնդել է, որ «Համաս» և «Պաղեստինի իսլամական ջիհադ» կազմակերպությունների հրամանատարների է սպանել: Իրանի աջակցությունը վայելող «Հեզբոլա»-ի մարտիկները պատասխան հարվածներ են հասցրել:

ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի խոսնակ Ստեֆան Դյուժարիկը հայտնել է, որ չնայած Լիբանանում կրակոցները վերջին օրերին նվազել են, Իսրայելի ռազմական գործողությունները դեռ լուրջ խնդիրներ են ստեղծում բնակիչների համար:

«Թեև կիրակի օրվանից ի վեր բռնությունը նվազել է՝ հարավային Լիբանանում շարունակվում են միջադեպերի մասին լուրեր ստացվել, ինչն ուղիղ ազդեցություն ունի մարդկանց տեղաշարժվելու հնարավորության վրա: Չպայթած զինամթերքի առկայությունը ևս շատ լուրջ մտահոգություն է բոլորի համար», - նշել է Դյուժարիկը:

Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտարարել է, որ Լիբանանում Իսրայելի բանակի կողմից զանգվածային հարկադիր տեղահանման հրամանները միջազգային իրավունքի համաձայն «ռազմական հանցագործություն» են համարվում։

«Համայնքները բռնի կերպով արմատախիլ անելու և լիբանանյան հողերի ամբողջական հատվածները քաղաքացիական անձանց համար «արգելված գոտիներ» սահմանելու փոխարեն, իսրայելական ուժերը պետք է անհապաղ դուրս գան լիբանանյան տարածքից»,- ասել է կազմակերպության Մերձավոր Արևելքի և Հյուսիսային Աֆրիկայի տարածաշրջանային հարցերով փոխտնօրեն Քրիստին Բեքերլեն։

Իրանն էլ սպառնացել է պատասխանել Իսրայելում Լիբանանի գործողություններին: Երեկ Լիբանանում չորս մարդու կյանք խլած իսրայելական հարվածներից հետո Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը սպառնացել է՝ եթե Իսրայելը չդադարեցնի հարձակումները, ապա «կոշտ պատասխան» կստանա: Զինվորականները նաև հայտնել են, որ համաձայնագրի մասին ԱՄՆ նախագահի հայտարարությունից հետո Իսրայելը ավելի քան 80 անգամ խախտել է հրադադարը Լիբանանում:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Լիբանանն է գլխավորում հրադադարի բանակցությունները և բաց է Իրանի օգնության համար. Ջոզեֆ Աուն

Շրջանակային համաձայնագիրը հստակ սահմանում է՝ Թեհրանին երբեք թույլ չի տրվի միջուկային զենք ստեղծել. Թրամփ

ԱՄՆ - Իրան համաձայնագիրը շատ վատ է Իսրայելի համար. ՄԱԿ-ում Իսրայելի դեսպան

ԱՄՆ-Իրան համաձայնագիրը կարող է «խաղի կանոնները փոխել». Կանադայի վարչապետ

Թրամփը քննադատել է Իսրայելի մարտավարությունը Լիբանանում՝ ասելով, որ այն սպանում է խաղաղ բնակիչների
Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում

Առնչվող թեմաներով

XS
SM
MD
LG