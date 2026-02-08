ԱՄՆ բանակցային թիմն այցելել է Արաբական ծովում գտնվող «Աբրահամ Լինքոլն» ավիակիր

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆը և նախագահ Թրամփի փեսա Ջարեդ Քուշները ԱՄՆ զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարության ղեկավար, ծովակալ Բրեդ Քուփերի հետ միասին փետրվարի 7-ին այցելել են Արաբական ծովում գտնվող ամերիկյան «Աբրահամ Լինքոլն» ավիակիր:
«Այսօր մենք հանդիպեցինք ամերիկյան «Աբրահամ Լինքոլն» ավիակիր նավի, նրա հարվածային խմբի և խիզախ նավաստիների ու ծովային հետևակի զինծառայողների հետ, որոնք ապահովում են մեր անվտանգությունը և պահպանում նախագահ Թրամփի՝ ուժի միջոցով խաղաղության ուղերձը»,-սոցիալական ցանցերում գրել է Ուիթքոֆը։
ԱՄՆ նախագահը հունվարի վերջին էր «Աբրահամ Լիքոլն» ավիակիրն ու դրան ուղեկցող մի քանի ռազմանավեր, ռազմական այլ տեխնիկա ուղարկել տարածաշրջան՝ սպառնալով հարվածել Իրանին, եթե Թեհրանը գործարքի չգնա իր միջուկային ծրագրի շուրջ։