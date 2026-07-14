Հռոմում մեկնարկել են Լիբանանի և Իսրայելի բանակցությունները

Այսօր Հռոմում՝ ԱՄՆ դեսպանատան տարածքում, մեկնարկել է Լիբանանի և Իսրայելի բանակցությունների հերթական փուլը։
Երկկողմ բանակցությունների նախորդ փուլը կայացել էր հունիսի 26-ին Վաշինգտոնում։ Դրա ընթացքում կողմերը կրակի դադարեցման, իրանամետ «Հեզբոլա» շարժման զինաթափման և Լիբանանի հարավից իսրայելական զորքերի դուրսբերման մասին համաձայնություն էին ձեռք բերել, որը, սակայն, մնացել էր թղթի վրա։
«Այսօրվա բանակցությունների ընթացքում Լիբանանի պատվիրակությունը փորձելու է հասնել իսրայելական զորքերի աստիճանական դուրսբերմանը երկրի հարավային շրջաններից»,- Reuters-ի հետ զրույցում նշել է Լիբանանի կառավարության ներկայացուցիչներից մեկը։
ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ