Իրանը դադարեցնում է միջնորդների միջոցով ԱՄՆ-ի հետ հաղորդակցությունը. Tasnim

Իրանի բանակցային թիմը դադարեցնում է միջնորդների միջոցով ԱՄՆ-ի հետ ուղերձների փոխանակումը՝ Լիբանանի վրա Իսրայելի հարձակումների պատճառով, հաղորդում է իրանական կիսապաշտոնական «Թասնիմ» լրատվական գործակալությունը:
«Բանակցություններ չեն լինի, քանի դեռ չեն կատարվել Իրանի պահանջները՝ Լիբանանում և Գազայում Իսրայելի գործողությունները դադարեցնելու վերաբերյալ»,- գրում է «Թասնիմ» լրատվական գործակալությունը:
Վաշինգտոնից առայժմ այս առնչությամբ մեկնաբանություն չի հնչել:
Իսրայելը շարունակել է ռազմական գործողությունները «Հեզբոլա»-ի դեմ Լիբանանի հարավում: Կա մեկ տասնյակից ավելի զոհ, 30-ից ավելի վիրավոր: Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված շարժումը ևս պատասխան հարվածներ է հասցրել, իսրայելցի մեկ զինվոր է սպանվել: Հերթական գործողությունից առաջ իսրայելական բանակը Լիբանանի մի քանի բնակավայրերի բնակիչների հորդորել է լքել իրենց տները:
Al Jazeera-ն, ամերիկացի պաշտոնյայի հղումով, հաղորդում է, որ ԱՄՆ պետքարտուղարը հանգստյան օրերին առանձին բանակցել է Լիբանանի նախագահի և Իսրայելի վարչապետի հետ և նոր առաջարկ է ներկայացրել էսկալացիան մեղմելու համար: Ըստ այդմ՝ «Հեզբոլա»-ն պետք է դադարեցնի բոլոր հարձակումները, Իսրայելն էլ զերծ կմնա մայրաքաղաք Բեյրութում հետագա սրացումից։