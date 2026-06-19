Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Իսրայելական զորքերը կմնան Լիբանանում․ Նեթանյահու

Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ իսրայելական զորքերը դուրս չեն բերվի Լիբանանից՝ չնայած ԱՄՆ-ի և Իրանի ճնշմանը, գրում է The Times of Israel-ը։

Նեթանյահուն, ելույթ ունենալով Իսրայելում նոր ավտոճանապարհի բացման պաշտոնական արարողությանը, ասել է, որ իսրայելական ուժերը կմնան Լիբանանի հարավում և այնտեղ կպահպանեն «անվտանգության գոտին» այնքան ժամանակ, քանի դեռ դա պահանջում են Իսրայելի անվտանգության կարիքները։

Հունիսի 17-ին ԱՄՆ-ն և Իրանը, առանց Իսրայելի մասնակցության, ստորագրել են փոխըմբռնման հուշագիր, որը ենթադրում է ռազմական գործողությունների դադարեցում նաև Լիբանանում։

Reuters-ը, վկայակոչելով իսրայելցի բարձրաստիճան պաշտոնյայի, հաղորդել է, որ Իսրայելը «կոշտ բանակցություններ» է վարում Սպիտակ տան հետ՝ Լիբանանի հարավում իր զորքերի դիրքերը պահպանելու համար։

Իսրայելի ազգային անվտանգության նախարար Իտամար Բեն Գվիրը հունիսի 15-ին հայտարարել էր, որ Վաշինգտոնի և Թեհրանի պայմանավորվածությունները Իսրայելի համար որևէ պարտավորություն չեն ստեղծում։


XS
SM
MD
LG