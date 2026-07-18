Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Հորդանանում Իրանի հարձակումից զոհվել է ամերիկացի 2 զինծառայող

Լրացված
Կադրը Sepah News կայքից է, հրապարակված՝ 2026- ի հուլիսի 16-ին, ցույց է տալիս հրթիռի արձակումն անհայտ վայրից Հորդանանում, Քուվեյթում և Բահրեյնում գտնվող ԱՄՆ թիրախների ուղղությամբ
Կադրը Sepah News կայքից է, հրապարակված՝ 2026- ի հուլիսի 16-ին, ցույց է տալիս հրթիռի արձակումն անհայտ վայրից Հորդանանում, Քուվեյթում և Բահրեյնում գտնվող ԱՄՆ թիրախների ուղղությամբ

ԱՄՆ Կենտրոնական հրամանատարությունն այսօր հայտարարել է՝ ուրբաթ օրը Հորդանանում ամերիկացի երկու զինծառայող է զոհվել՝ իրանական հրթիռների ու անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումը հետ մղելու ընթացքում։ Հաղորդվում է, որ ևս մեկ զինծառայող անհետ կորել է մարտական գործողությունների ժամանակ:

Վաշինգտոնն ու Թեհրանը միմյանց փոխադարձ հարվածներ են հասցրել այն բանից հետո, երբ անցած շաբաթ հրադադարի մասին համաձայնանգիրը խզվեց՝ մեծացնելով լայնածավալ պատերազմի վերսկսման մտավախությունները։

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն այս ամսվա սկզբին հայտարարեց՝ Իրանի հետ հակամարտությունը դադարեցնելու նպատակով ստորագրված փոխըմբռնման հուշագիրն «ավարտված է», հավելելով, որ այլևս չի ցանկանում շփվել Թեհրանի հետ։

«Ինձ համար, կարծում եմ՝ ամեն ինչ ավարտված է։ Ես այլևս չեմ ցանկանում նրանց հետ գործ ունենալ։ Նրանք ստոր մարդիկ են»,- ասել էր Թրամփը։

Այսօր էլ Իրանի գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեին գրավոր հայտարարությունում ասել է, թե որ Միացյալ Նահանգները պետք է գիտակցի, որ իրանական ժողովուրդը և «դիմադրության ճակատը» իր համար ունեն «անմոռանալի դասեր»։

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

ԱՄՆ-ն շարունակել է հարվածները Իրանին, Թեհրանը սպառնում է «լայնածավալ գործողություններով»

Մոջթաբա Խամենեիի՝ հոր հուղարկավորությանը չմասնակցելն ինչ է ցույց տալիս նոր Իսլամական Հանրապետության մասին

ԱՄՆ-Իրան փոխհրաձգություն․ Թրամփը սպառնում է «շարքից հանել» Իրանի էլեկտրակայանները

ԱՄՆ-ը վերականգնում է Իրանի նկատմամբ ռազմածովային շրջափակումը. Թրամփ

Թրամփ. Իրանի հետ պատերազմը դադարեցնելու ժամանակավոր համաձայնագիրն «ավարտված է»

Ղարիբաբադի․ Մենք կասեցրել ենք Իսլամաբադի հուշագրով ստանձնած մեր պարտավորությունները
XS
SM
MD
LG