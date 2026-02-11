Մատչելիության հղումներ

ՀՀ կառավարությունը կարևորում է Երևանի ու Թեհրանի միջև ձևավորված ռազմավարական հարաբերությունների շարունակական զարգացումը. Փաշինյան

Հայաստանի կառավարությունը կարևորում է Հայաստանի և Իրանի միջև ձևավորված ռազմավարական հարաբերությունների շարունակական զարգացումն ու խորացումը,- այս մասին ասված է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի շնորհավորական ուղերձներում՝ ուղղված Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդին ու նախագահին՝ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 47-րդ տարեդարձի առթիվ:

«Մեր երկրները կխորացնեն բազմոլորտ փոխգործակցությունը՝ կյանքի կոչելով ռազմավարական նշանակություն ունեցող նոր նախաձեռնություններ, որոնք կնպաստեն նաև տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանն ու կայունության ամրապնդմանը»,- ասված է Փաշինյանի ուղերձում:

