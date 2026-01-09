Երևանում քննարկվել են Հայաստան–Իրան հարաբերությունների և տարածաշրջանային հարցեր

Իրանում տարածվող բողոքի ակցիաների ֆոնին երկրորդ օրն է Երևանում է Իրանի փոխարտգործնախարարը:
Այսօր Հայաստանի և Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունների միջև հերթական քաղաքական խորհրդակցությունները են կայացել՝ փոխնախարարներ Վահան Կոստանյանի և Մաջիդ Թախթ Ռավանչիի գլխավորությամբ։
Խորհրդակցությունների ընթացքում կողմերը քննարկել են Հայաստան-Իրան երկկողմ հարաբերությունների օրակարգը, ինչպես նաև տարածաշրջանային և միջազգային զարգացումներին առնչվող հարցեր։ Հայկական կողմի հաղորդագրությունում որևէ ուղիղ անդրադարձ չկա Իրանում արդեն մոտ երկու շաբաթ ընթացող հակակառավարական ցույցերին:
«Զրուցակիցները գոհունակությամբ արձանագրել են երկու երկրների միջև համագործակցության ակտիվ դինամիկան՝ վերահաստատելով հարաբերությունները ռազմավարական գործընկերության մակարդակի բարձրացնելու վճռականությունը»,- հայտնում էյ պաշտոնական Երևանը։
Վահան Կոստանյանն անդրադարձել է տարածաշրջանային փոխկապակցվածության զարգացմանն ուղղված նախագծերին, այդ թվում՝ «ԹՐԻՓՓ ուղի» ծրագրի կյանքի կոչման արդյունքում ակնկալվող նոր հնարավորություններին:
Քննարկումներ են տեղի ունեցել էներգետիկայի, ենթակառուցվածքների, առողջապահության, գյուղատնտեսության, զբոսաշրջության և մի շարք այլ ոլորտներում համագործակցության զարգացման հեռանկարների շուրջ։