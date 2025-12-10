Արաղչին ընդգծել է Հայաստան–Իրան համագործակցության ամրապնդման անհրաժեշտությունը

Հայաստանում Իրանի նոր դեսպան Խալիլ Շիրղոլամին Երևան մեկնելուց առաջ հանդիպել է արտգործնախարար Աբբաս Արաղչիի հետ։
Իրանական IRNA-ի փոխանցմամբ՝ Արաղչին ընդգծել է երկու երկրների միջև հարաբերություններն ու համագործակցությունը ամրապնդելու համար բոլոր հնարավորությունները օգտագործելու անհրաժեշտությունը։
ԱԳ նախարարը Իրանի և Հայաստանի երկու ժողովուրդների միջև հարաբերությունները բնութագրել է որպես քաղաքակրթական և պատմական։
Շիրղոլամին ներկայացրել է Թեհրան-Երևան երկկողմ հարաբերությունները բարիդրացիական քաղաքականության շրջանակներում ամրապնդելու և տարբեր ոլորտներում համագործակցությունը խթանելու իր ծրագրերը։