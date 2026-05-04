Հանդիպել են Հայաստանի վարչապետը և Թուրքիայի փոխնախագահը

Երևանում անցկացվող Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակում այսօր կայացել է Հայաստանի վարչապետի և Թուրքիայի փոխնախագահի հանդիպումը:
«Մտքերի արդյունավետ փոխանակում ունեցա Թուրքիայի փոխնախագահ Ջևդեթ Յըլմազի հետ Եվրոպական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակում: Անդրադարձանք Հայաստանի և Թուրքիայի միջև տարածաշրջանային համագործակցության հնարավորություններին», - X-ում գրել է Նիկոլ Փաշինյանը:
«Ողջունեցինք Անիի պատմական կամրջի համատեղ վերականգնման մասին արձանագրության ստորագրումը», - նաև փոխանցում է Հայաստանի վարչապետը:
Անիի կամրջի համատեղ վերանորոգման մասին համաձայնություն երկու երկրների միջև ձեռք էր բերվել ավելի քան երեք տարի առաջ, մոտ մեկ տարի անց էլ Հայաստանի արտգործնախարարը հայտնել էր, որ Երևանն ու Անկարան այդ մասով կոնկրետ արձանագրություններ են փոխանակում: